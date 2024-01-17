Совместное заседание палат Парламента Казахстана состоится 19 января

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента.