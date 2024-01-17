  • 17 Января, 16:01
  • BAIGENEWS

Совместное заседание палат Парламента Казахстана состоится 19 января

Сегодня, 15:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
parlam.kz Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
70
Фото: parlam.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10:00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.  

Наверх