Совместное заседание палат Парламента Казахстана состоится 19 января
Сегодня, 15:43
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Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
70Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10:00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.