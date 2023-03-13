Совершивший зверское преступление рудничанин признан невменяемым

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Совершенное год назад в Рудном тяжкое преступление получило логическое завершение: обливший и поджёгший соседку с ребенком мужчина признан невменяемым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Шокирующее происшествие произошло в марте прошлого года. 16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с 4-летним ребёнком, которая открыла ему дверь. Причиной стал конфликт между соседями.

Женщина получила ожоги кистей, а вот ребенок попал в реанимацию с ожогами – более 40 процентов. Перенёс более десяти операций.

Сегодня в Костанае оглашен приговор. Совершившим преступление оказался Геннадий Миллер, 1979 года рождения, уроженец Екатеринбурга, РФ, проживавший в Рудном.

"Руководствуясь статьями 520, 521 УПК суд постановил признать доказанным совершение Геннадием Миллером запрещенного уголовного законом деяния, предусмотренного статьей 24, части 3, статьи 99 части 2, пункта 1, статьи 24 части 3, ст. 99 части 3 УК РК в состоянии невменяемости. Освободить Геннадия Миллера от уголовной ответственности ввиду нахождения во время совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психстационаре с интенсивным наблюдением",- огласила приговор судья.

Потерпевшей стороне судом принято решение удовлетворить иск о взыскании компенсации за причинение морального вреда в размере 2,5 миллиона тенге.