Соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца: казахстанцам выплачено более 100 млрд тенге

С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 101,4 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда

На 1 марта 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 194,6 тыс. человек.

Кроме того, из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 13,2 млрд тенге.

"Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 марта 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 89,3 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 59,9 тыс. семей. Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.