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pixabay.com Сегодня, 16:16
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Фото: pixabay.com

Соцобъекты начали подключать к отоплению в Астане

В Астане в связи с похолоданием раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и тас далее). С 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать многоквартирные дома, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Сообщается также, что в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

"Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает "горячая линия" по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках", - отметили в столичном акимате.

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#отопление #Астана
Журналист
Сегодня, 16:16
268
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