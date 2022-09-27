Соцобъекты начали подключать к отоплению в Астане

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В Астане в связи с похолоданием раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты и тас далее). С 30 сентября к отоплению поэтапно начнут подключать многоквартирные дома, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Сообщается также, что в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.