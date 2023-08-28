  • 28 Августа, 16:44
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Социальный уголь нелегально продавали за рубеж из Казахстана

Сегодня, 16:11
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pxhere.com Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: pxhere.com

Топливо, предназначенное для школ, больниц, детсадов и населения в больших объёмах увозили в соседние страны, а оттуда в Европу. Об этом на брифинге в Астане сообщил зампредседателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмагамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас был зафиксирован отток социального угля. Уголь, предназначенный для школ, садов, больниц, а также населения, ряд предприимчивых компаний в прошлом отопительном сезоне начали вывозить за рубеж. Были факты, когда большие объёмы уходили в Узбекистан, Кыргызстан, оттуда дальше в ЕС. Даже из Казахстана напрямую экспортировали в Польшу, Чехию автомобилями. Там, как сообщали, продавали за 200-250 тысяч. В этих условиях мы столкнулись с тем, что в наших складах, в тупиках стали теряться значительные объёмы угля", - рассказал он.

В связи с этим, по словам представителя ведомства, МИИР приняло приказ об ограничении вывоза угля автотранспортом.

"Мы эту практику продолжим. Санкции всё ещё действуют. Мы считаем, что в этом сезоне Евросоюз также будет нуждаться в большом количестве угля", - отметил он.

По словам Жолмагамбетова, со станции "Шубарколь" ушло больше 70 тысяч тонн угля, "Караганда" - 206 тысяч тонн, "Жана Караганда" - 37 тысяч тонн. Автомобилями вывезли до 300 тысяч тонн. А после ввода ограничений на вывоз автотранспортом некоторые компании пытались отправлять топливо поездами.

"В течение сентября мы продвинем постановление, где мы даём право экспорта только профильным субъектам. (…) Те предприятия, которые внезапно решили заработать на большой ценовой разнице, при этом не приобретая уголь у разрезов, а у тех же самых складов – по сути у населения, школ и больниц – мы этим постановлением будем ограничивать", - заявил чиновник.

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