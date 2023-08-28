Социальный уголь нелегально продавали за рубеж из Казахстана

Топливо, предназначенное для школ, больниц, детсадов и населения в больших объёмах увозили в соседние страны, а оттуда в Европу. Об этом на брифинге в Астане сообщил зампредседателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмагамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас был зафиксирован отток социального угля. Уголь, предназначенный для школ, садов, больниц, а также населения, ряд предприимчивых компаний в прошлом отопительном сезоне начали вывозить за рубеж. Были факты, когда большие объёмы уходили в Узбекистан, Кыргызстан, оттуда дальше в ЕС. Даже из Казахстана напрямую экспортировали в Польшу, Чехию автомобилями. Там, как сообщали, продавали за 200-250 тысяч. В этих условиях мы столкнулись с тем, что в наших складах, в тупиках стали теряться значительные объёмы угля", - рассказал он.

В связи с этим, по словам представителя ведомства, МИИР приняло приказ об ограничении вывоза угля автотранспортом.

"Мы эту практику продолжим. Санкции всё ещё действуют. Мы считаем, что в этом сезоне Евросоюз также будет нуждаться в большом количестве угля", - отметил он.

По словам Жолмагамбетова, со станции "Шубарколь" ушло больше 70 тысяч тонн угля, "Караганда" - 206 тысяч тонн, "Жана Караганда" - 37 тысяч тонн. Автомобилями вывезли до 300 тысяч тонн. А после ввода ограничений на вывоз автотранспортом некоторые компании пытались отправлять топливо поездами.