Сотрудница банка прикарманила более 35 млн тенге в области Абай

В Аягузе работник банка оформляла товарные кредиты на клиентов, а деньги перечисляла на свой счёт. Так она заполучила более 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

24-летняя девушка подавала онлайн заявку для получения кредита, деньги переводила на свой банковский счёт, а клиентам сообщала, что им отказано в оформлении займа. Таким образом жительница города обманула 29 человек.

Суд признал её виновной по статье 190 УК РК и назначил наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы.

Учитывая, что осуждённая имеет трёх несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочено на полтора года.