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Сотрудников алматинской школы осудили за хищение 11 млн тенге

Сегодня, 10:02
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Фото: baigenews.kz

В Алмате главный бухгалтер и заместитель директора осуждены за хищение бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 11 млн. тенге", - сообщили в ведомстве.

Виновные осуждены к 3 годам ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Ущерб возмещен в полном объеме. 

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