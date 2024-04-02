Сотрудников алматинской школы осудили за хищение 11 млн тенге

В Алмате главный бухгалтер и заместитель директора осуждены за хищение бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"За период с января 2019 года по август 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 11 млн. тенге", - сообщили в ведомстве.