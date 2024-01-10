Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
60Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значений в девяти регионах.
"Настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности. Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на дорогах. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в обращении.
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