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Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам

Сегодня, 18:34
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значений в девяти регионах.

"Настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности. Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на дорогах. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в обращении.

 

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