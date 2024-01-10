Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значений в девяти регионах.

"Настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности. Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на дорогах. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в обращении.