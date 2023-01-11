Сотрудник СИЗО осуждён за поддельный больничный в Костанае

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Cотрудник СИЗО 22-летний Абылайхан Утеулин по решению костанайского суда обязан выплатить штраф в размере 80 МРП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Из материалов дела следует, что с июля по август 2022 года подсудимый занимал в СИЗО должность контролёра в звании рядового юстиции. В сентябре 2022 года Утеулин с помощью своего двоюродного брата связался с людьми, занимающимися подделкой больничных листов. Этим человеком, по словам подсудимого, оказался некий Никита Гудинов.

В суде молодой человек полностью признал вину, хотя и пытался оправдать себя тем, что изначально не понимал противоправность своих действий. Как пояснил Утеулин, мотивом для совершения проступка стали семейный обстоятельства.

"На момент правонарушения я работал ОШУ "Учреждение №76№ КУИС МВД. Хотел уволиться, так как в то время у меня болел отец и мне срочно нужно было попасть к нему в деревню. Писал рапорт, но меня отказывались отпустить из-за нехватки сотрудников. Поэтому мне пришлось прибегнуть к таким мерам", — рассказал Абылайхан Утеулин.

Больничный лист был подделан и выдан якобы поликлиникой №1, но руководство медицинского учреждения опровергло факт выдачи документа и наличия подсудимого в базе данных.

В ходе суда оглашена характеристика подсудимого, где руководство учреждения №76 описывает Утеулина как работника, за которым был необходим постоянный контроль.

Ещё одним отягчающим обстоятельством стало нарушение присяги, данной подсудимым. Исходя из этих фактов, суд решил вынести Утеулину штраф в размере 80 МРП, обязать выплатить принудительный платёж в фонд компенсации потерпевших в размере 15 тысяч тенге, а также лишить его специального звания.

Утеулин попросил дать ему три месяца на выплату штрафа, так как на сегодняшний день постоянной работы у него нет.

Суд дал ему срок в один месяц, так как никаких подтверждающих документов о неплатежеспособности Утеулин не предоставил. В случае невыплаты, наказание будет заменено на арест.

Приговор в законную силу не вступил.