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Сотни автомобилей застряли на трассах Карагандинской области. Около тридцати машин в южном направлении и порядка двухсот в северном. Патрульная полиция переведена на усиленный режим несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас автомобили сопровождают до ближайшего населённого пункта. В Карагандинской области автотрассы закрыты по четырём направлениям. Стражи порядка рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов закрыли дороги, в том числе и в области Улытау.