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aif.ru Сегодня, 21:52
328
Сегодня, 21:52
328
Фото: aif.ru

Сотни автомобилей застряли на трассах Карагандинской области

Сотни автомобилей застряли на трассах Карагандинской области. Около тридцати машин в южном направлении и порядка двухсот в северном. Патрульная полиция переведена на усиленный режим несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас автомобили сопровождают до ближайшего населённого пункта. В Карагандинской области автотрассы закрыты по четырём направлениям. Стражи порядка рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. 

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов закрыли дороги, в том числе и в области Улытау.

- В связи с ухудшением погодных условий все автотрассы закрыты. Просим вас не выезжать за пределы населённых пунктов. Всю информацию об открытии дорог вы можете получить в СМС-уведомлениях,- сообщил старший инженер Управления по ЧС Ернар Ерденбай.

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#метель #трасса #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:52
328
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