Состязания коллекционеров на Азиаде - захватывающий вид программы

Никто точно не может сказать, когда зародилась традиция обмена значками на крупных мировых спортивных соревнованиях. Этот ритуал, ставший неотъемлемой частью Олимпийских игр и других комплексных соревнований, пережил пандемию коронавируса и на проходящих в Китае 19-х летних Азиатских играх очень популярен. Корреспондент BaigeNews.kz решил поучаствовать в акции и с нуля собрал в Ханчжоу целую коллекцию.

Процесс обмена значками прост и понятен.

Не важно - идёт человек с аккредитацией по медиа-центру, атлетической деревне или пришёл на соревнования, стоит кому-то произвести фразу: “Pin change”, как запускается удивительный ритуал. Предлагающий поменяться говорит, какой из своих значков готов отдать взамен на тот, который есть у другого человека. Тот вправе отказаться или предложить другой из своих значков.

В Китае тема коллекционирования значков особенно популярна, этим занимаются и молодые жители страны, и люди в возрасте. Если для одних обмен - весёлый способ провести время и поболтать с людьми из разных стран, то другие подходят к этому со всей серьёзностью. Поэтому “торги” проходят порой эмоционально.

Есть и профессиональные коллекционеры, которые специально приезжают на крупные спортивные соревнования в качестве зрителей, привозя с собой коллекцию значков. Они стоят в самых привлекательных с точки зрения обмена точках – у входа на спортивные арены и в медиа-центр, демонстрируя свои коллекции. При этом меняются далеко не со всеми, а берут только значки, которых не хватает в их коллекциях либо самые ценные.

У коллекционеров есть своя иерархия значков. Больше ценятся редкие и выпущенные как можно раньше (например, значки Олимпийских игр, или изготовленные ограниченными тиражами значки Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии). У журналистов в приоритете значки, которые есть только у спортсменов или административного персонала, но недоступны представителям СМИ. И наоборот, тренеры и спортсмены, увлекающиеся обменом, ищут редкие для них значки от СМИ. На втором месте – значки олимпийских комитетов разных стран, и далее – все остальные.

Главное правило обмена – ничего нельзя купить, только обменять. Но как же быть новичку в этом деле? К счастью, сообщество коллекционеров значков дружелюбно к новым участникам, к тому же, организаторы и спонсоры соревнований стараются обеспечивать гостей "стартовым набором". Например, на Азиатских играх автор этих строк свои первые два значка получил от генерального спонсора Игр и коллег-журналистов, работающих на китайском телевидении и взявших интервью.

Несколько последующих значков были приобретены в официальном сувенирном магазине Азиады. Так был накоплен “стартовый капитал”. Далее, видя определенное количество значков, желающие обменяться сами подходили и предлагали сделать это, иногда за один ценный значок давали два менее ценных.

Олимпийский совет Азии в честь Азиатских игр и двух государственных праздников, отмечаемых в эти дни в Китае, организовал для журналистов и волонтёров главного пресс-центра обмен своих фирменных значков на любые.

Кроме того, в гостевых зонах Атлетической деревни в честь праздника середины осени был организован обмен значками между журналистами и спортсменами.

В итоге получилась приличная для начала коллекция – кроме значка Олимпийского совета Азии из значимых копилка автора пополнилась значками Универсиады в Чэнду, Олимпиады-2008 в Пекине и коллег из ведущего японского информационного агентства.

Приятно что среди значков разных стран у коллекционеров в Ханчжоу встречались и казахстанские – федерации волейбола и Национального олимпийского комитета. Таким образом Казахстан представлен не только на спортивных аренах, но и в рамках этой неофициальной составляющей Азиады.