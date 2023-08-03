Состояние пострадавших при пожаре в Алматы улучшилось
Сегодня, 16:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
87Фото: pxhere.com
О состоянии пострадавших в результате пожара в 16-этажке в Алматы рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Двух девушек, выпрыгнувших из окна высотки, перевели из реанимации в отделение. Сейчас их состояние стабильное.
Также из реанимации в отдел токсикологии перевели ребёнка, отравившегося продуктами горения.
Как сообщили в городском Управлении общественного здравоохранения, всю необходимую медицинскую помощь пострадавшие получают в полном объёме.
4 августа планируют выписать трёх пациентов, ещё троих отпустят домой в случае улучшения их состояния.
При пожаре в ЖК "Аккент" пострадали 43 человека. Одна женщина погибла.
Самое читаемое
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы
- Криминального авторитета Дикого Армана задержали в ресторане в Нур-Султане - СМИ
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА
- Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита