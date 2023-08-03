Состояние пострадавших при пожаре в Алматы улучшилось

О состоянии пострадавших в результате пожара в 16-этажке в Алматы рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Двух девушек, выпрыгнувших из окна высотки, перевели из реанимации в отделение. Сейчас их состояние стабильное.

Также из реанимации в отдел токсикологии перевели ребёнка, отравившегося продуктами горения.

Как сообщили в городском Управлении общественного здравоохранения, всю необходимую медицинскую помощь пострадавшие получают в полном объёме.

4 августа планируют выписать трёх пациентов, ещё троих отпустят домой в случае улучшения их состояния.

При пожаре в ЖК "Аккент" пострадали 43 человека. Одна женщина погибла.