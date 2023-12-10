Сорокаградусный мороз и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", 11 декабря на большей части республики сохранятся морозы. При этом погода будет преимущественно без осадков. В южной половине, на востоке страны ожидается снег, низовая метель в горных районах временами сильный снег, гололёд. По республике прогнозируются туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В горных районах области Жетысу, Алматинской области, ночью на юге, в горных районах Жамбылской, ночью и утром в горных районах Туркестанской областей ожидается сильный снег.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололёд, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью ожидается гололёд.

В Атырауской области ожидается ветер восточный на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ожидается ветер восточный, порывы 15-18 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на большей части области сильный мороз 40-41 градус, а на севере области очень сильный мороз 45 градусов. В Петропавловске ночью ожидается сильный мороз 40-41 градус.

Днём в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. В горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на юге, востоке, в центре области порывы 16 метров в секунду.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. В Алматы и Конаеве временами ожидается туман.

С 21:00 часа 10 декабря до 21:00 часа 11 декабря в Семее в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

11 декабря утром и днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в горных районах области низовая метель. На юге области туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днём ожидается гололёд. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.