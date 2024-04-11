СОР и СОЧ отменят для школьников из Атырауской и Актюбинской областей

По поручению премьер-министра РК в регионах со сложной паводковой ситуацией школьников освободят от экзаменов и тестов. В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся в Атырауской и Актюбинской областях. Об этом заявила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Также в 28 школах отменён предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся. А именно – в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме.

Кроме того, 2 393 ребёнка, находившиеся в эвакуационных пунктах, размещены в детских оздоровительных центрах, общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ, а также в общежитиях колледжей и вузов.

В круглогодичных оздоровительных центрах в настоящее время пребывает около 600 школьников из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей.

Дополнительно подготовлено ещё 3 182 места.