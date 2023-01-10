Сообщил о бомбе в самолете: суд Астаны вынес приговор лже-террористу

В Есильском районном суде города Астаны вынесли приговор в отношении мужчины, который "заминировал" самолет, передает BaigeNews.kz. Его признали виновным по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"8 октября 2022 года Г., находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения сообщил бортпроводнику о наличии у него в пакете бомбы. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных служб города Астаны, каких-либо взрывных устройств в указанном воздушном судне не обнаружено, тем самым подтверждена ложность сообщения об акте терроризма", - сообщили в пресс-службе суда города Астаны.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб всем потерпевшим.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие двоих малолетних детей, признание вины, чистосердечное раскаяние, возмещение ущерба. А отягчающими обстоятельствами суд счёл алкогольное опьянения легкой степени.