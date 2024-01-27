Солистов группы "Би-2" депортируют из Таиланда

Скандалом завершился один из концертов группы "Би-2" в Таиланде. Властям стало известно, что рокеры выступают без специального разрешения. Теперь звёздам грозит депортация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Инцидент произошел в таиландском Пхукете — артистов задержали сразу после выступления на сцене одного из клубов.

Исполнители хита "Полковнику никто не пишет" прибыли в страну как туристы и не имели права заниматься трудовой деятельностью. Правоохранители заключили их под стражу и доставили в суд, который приговорил 51-летнего Егора Бортника и 53-летнего Александра Умана к денежному штрафу в размере трёх тысяч бат, а также постановил депортировать из страны нарушителей закона. По законам королевства, депортация производится в страну выдачи паспорта.

"Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы „Би-2“, семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — заявил генеральный консул России Владимир Соснов.

Он также отметил, что лишь пятеро из семи участников группы являются гражданами России. Еще двое имеют паспорта Австралии и Израиля.