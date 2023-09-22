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Сократят ли количество грантов в Казахстане, сказали в Миннауки

22 Сентября, 19:37
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов 22 Сентября, 19:37
22 Сентября, 19:37
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация, что с 2037 года в Казахстане приостановят выдачу грантов для обучения в вузах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Это неверная информация. Большую задачу президент дал в своём Послании. Со следующего года необходимо перейти на систему "Келешек". Это позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребёнка, начиная с пятилетнего возраста. Кроме того, наше государство будет делать выплаты из страховых и сберегательных компаний", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, это плановая мера по сохранению доступа к высшему образованию. 

"Гранты не прекратятся с 2037 года. Но их количество может уменьшаться. Ведь деньги накапливаются постепенно, в течение 15-20 лет. При достижении ребенком 17-18 лет собирается 12,5 миллиона тенге. Сейчас мы работаем над всеми расчётами. При поступлении ребёнка в высшее учебное заведение у семьи будут гарантированные сбережения. Государственный заказ на грант сохраняется. Мы сохраним доступ к высшему образованию, никаких изменений в этом плане не будет. Но количество грантов может измениться или уменьшиться", - сказал министр.

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