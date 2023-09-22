Сократят ли количество грантов в Казахстане, сказали в Миннауки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация, что с 2037 года в Казахстане приостановят выдачу грантов для обучения в вузах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это неверная информация. Большую задачу президент дал в своём Послании. Со следующего года необходимо перейти на систему "Келешек". Это позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребёнка, начиная с пятилетнего возраста. Кроме того, наше государство будет делать выплаты из страховых и сберегательных компаний", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, это плановая мера по сохранению доступа к высшему образованию.