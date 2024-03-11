Содержание нашего сотрудничества поражает масштабом и перспективами - Токаев в Баку

Глава государства, приветствуя Сагибу Гафарову, отметил, что казахско-азербайджанские отношения демонстрируют высокую динамику развития.

"Действительно, Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнёрами, союзниками. Мы сегодня говорили о том, что подобные определения накладывают особую ответственность на действия руководителей государств, правительств. Содержание нашего сотрудничества поражает масштабом и, самое главное, перспективами. Целый ряд проектов является уникальным. Когда мы говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами, прежде всего на ум приходят такие отрасли, как нефть и газ, транспорт и логистика, цифровизация, сельское хозяйство, индустрия и прочее", – сказал глава государства.

Председатель Милли Меджлиса поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку развития двусторонних межпарламентских связей.

"Я более чем уверена, что Ваш сегодняшний визит внесёт особую лепту в развитие дружественных, братских отношений, которые сложились между нашими странами. Мы уже говорим о стратегическом партнёрстве, о союзнических отношениях. Я знаю, что сегодня был обговорён ряд очень важных вопросов, которые касаются развития отношений во многих сферах жизни наших народов. Я сегодня с особой гордостью, с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать о том, что между нашими парламентами сложились действительно очень глубокие и рабочие отношения", – подытожила Сагиба Гафарова.