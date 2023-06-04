Собственное водохранилище может появиться в Павлодарской области

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В Павлодарской области может появиться своё водохранилище. Вопрос его строительства поручил рассмотреть Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы акима области, на экосовете с участием главы региона, ученых и общественников рассмотрели вопросы рационального использования водных ресурсов.

Острейшим из них стало обсуждение недостаточного весеннего затопления поймы Иртыша.

В пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что в целом имеющихся на сегодня запасов поверхностных вод достаточно для всех отраслей экономики региона, дефицит воды в Павлодарской области не отмечается.

Вместе с тем, область третий год находится в условиях маловодья. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее поручил рассмотреть все возможные варианты сохранения и развития водного потенциала регионов.

Поэтому для гарантированного водообеспечения и аккумулирования водных ресурсов Асаин Байханов поручил рассмотреть вопрос строительства водохранилища в нашей области.

"Проект долгосрочный. Для начала необходимо определить площадку, подготовить всю необходимую документацию, а после решить вопросы финансирования. Это работа не на один год. Но заняться ею необходимо уже сейчас, что мы и будем делать", — сказал аким.

Напомним, на заседании экосовета представитель Министерства экологии и природных ресурсов Сауле Шалмагамбетова объяснила, почему в этом году объем попусков из Бухтарминского водохранилища уменьшился.

По её словам, изначально прогнозировались попуски в 4,5 миллиарда кубометров. Однако на тот момент объем воды в Бухтарминском водохранилище оказался недостаточным. Ставилась под угрозу работа Бухтарминской ГЭС.