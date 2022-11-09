Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области

В Иртышской средней школе №4 в Павлодарской области произведено полное обновление материально-технической базы, оснащены 34 учебных кабинета и мастерских. Теперь в школе появилась собственная STEM-лаборатория, арт-студия, хореографический зал и телестудия, передает BaigeNews.kz. Школа оснащена благодаря благотворительной программе "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", начатой общественным фондом "Қазақстан халқына".

Для "перезагрузки" сельской школы было выделено 249 825 000 тенге. Школа с выбрана не случайно. В ней обучается 367 учеников, школа являлась ресурсным центром для близлежащих школ. С обновленной материально-технической базой и новыми подходами в обучении учебное заведение станет центром компетенций для малокомплектных школ.

"№4 школа "опорная" для пяти школ, где малочисленный контингент учащихся и соответственно слабая материальная база. Это – Караагашская, Кызылкакская, Селетинская, Каракудукская, Майконырская школы. Три раза в год во время каникул мы проводим обучение для учащихся 10-11 классов, а также организовываем подготовку учащихся 7-8 классов к областным и республиканским олимпиадам. Курсы проходят на базе Иртышской школы с участием лучших педагогов этой школы и приглашением учителей из областных школ для одаренных детей. Большое внимание уделяем предметам естественно-математического цикла, поскольку в школах слабая лабораторная база. Таким образом дети будут восполнять знания по отдельным предметам", – рассказала руководитель отдела образования Иртышского района Лаура Дисюпова.

Партнерами "Қазақстан халқына" - Фондом устойчивого развития образования и НИШ начато оказание методической помощи местным учителям. На днях 36 учителей-предметников района прошли обучающие курсы в городе Семей.

"Проект направлен на то, чтобы помогать сельским школам развиваться, улучшать качество образования. Мы берем сельскую школу, делаем анализ образовательной среды, качества преподавания, инфраструктуры этой школы и после этого запускаем необходимую работу. Сюда входит полное обновление материальной базы школы и повышение квалификации учителей через внедрение методологии и опыта НИШ. Помимо этого, в рамках проекта уже стартовала программа стажировки учителей Иртышской школы на базе НИШ города Павлодар" - заявил руководитель Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

Первые результаты работы опорной школы можно будет увидеть в течение нескольких лет, в том числе когда школьники смогут продемонстрировать полученные знания и навыки на различных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, отмечают в школе. А с появлением нового оборудования и приборов ученики стали больше выполнять практических заданий в современной лабораторной.

Напомним, в сентябре 2022 года под эгидой фонда "Қазақстан халқына" в Акмолинской области состоялась презентация первой опорной школы. Тогда Фонд оснастил среднюю школу имени Досова в селе Катарколь. Всего Фонд в рамках благотворительной программы "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" проведет материально-техническое обновление 17 сельских опорных школ в регионах. Для их оснащения выделено четыре миллиарда 250 миллионов тенге (по 250 миллионов тенге на каждую школу).