Собрана экспериментальная Lada с турбодвигателем

Фото: ixbt.com

На заводе АвтоВАЗ выпустили первый экспериментальный автомобиль Lada, оснащённый турбодвигателем объёмом 1,4 литра и мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Как отмечает издание, такую информацию опубликовал инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".

Инсайдер добавил, что "производитель данных агрегатов засекречен, как и сам автомобиль. Возможно так и останется в списке секретных разработок".

Глядя на календарь, вполне логично предположить, что это вполне может оказаться обычным первоапрельским розыгрышем.

Админ паблика Avtograd News живёт в Тольятти и работает на АвтоВАЗе. Он слил много точной информации, включая фотографии новой Lada Vesta NG, видеоролики с демонстрацией салона автомобиля, сведения о некомплектных Lada Granta, проблемах с запчастями и так далее.