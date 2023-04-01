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Собрана экспериментальная Lada с турбодвигателем
На заводе АвтоВАЗ выпустили первый экспериментальный автомобиль Lada, оснащённый турбодвигателем объёмом 1,4 литра и мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Как отмечает издание, такую информацию опубликовал инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".
Инсайдер добавил, что "производитель данных агрегатов засекречен, как и сам автомобиль. Возможно так и останется в списке секретных разработок".
Глядя на календарь, вполне логично предположить, что это вполне может оказаться обычным первоапрельским розыгрышем.
Админ паблика Avtograd News живёт в Тольятти и работает на АвтоВАЗе. Он слил много точной информации, включая фотографии новой Lada Vesta NG, видеоролики с демонстрацией салона автомобиля, сведения о некомплектных Lada Granta, проблемах с запчастями и так далее.
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