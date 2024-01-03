Собаку зарезали на глазах у хозяина в центре Алматы

Кровавая драма разыгралась в центре Алматы. Прохожий напал с ножом на мужчину и зарезал его собаку. Подробности инцидента рассказали его участники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам алматинки Елены Каштановой, 2 января её сын выгуливал собаку возле дома. Внезапно к нему подошел пьяный незнакомец и попросил закурить. Владелец пса отказал. Ответ мужчине якобы не понравился. Он вытащил нож и стал угрожать. Бойцовский питбуль бросился защищать хозяина. И принял удар на себя.

Восьмилетний пёс Бобби погиб на месте.

"Человек просто подошёл. Получив отказ, вытащил нож и сказал, что он сейчас будет проверять карманы. Собака вклинилась между обидчиком и моим сыном и взяла удар на себя. Он заулыбался, сказал: "Ха-ха-ха. Теперь я тобой займусь". Тут выскочили люди ему на помощь. Денис схватил камень, когда увидел зарезанную собаку. Пытался отразить второй удар, который был уже на него", - рассказала женщина.

Елена Каштанова уверяет, что питбуль гулял на поводке и в наморднике. И вообще был совершенно безобидным. Он жил в семье, где воспитывают троих детей.

"Правозащитники в интернет-пространстве начали мусолить тему, что он хотел убить собаку. Он не хотел убивать собаку. Он хотел убить именно моего сына. Напал на моего сына. Бобби просто когда уже увидел, что Денис наклонился за камнем, а тот занёс нож, кинулся и принял на себя удар. Любая собака будет от агрессии защищать своего хозяина", - сказала Елена Каштанова.

Предполагаемого виновника задержали. Но 36-летний мужчина уверяет: это он едва не пострадал от злого пса. Поэтому вынужден был обороняться. Якобы хозяин снял с питбуля намордник и натравил на него собаку.

"Он сообщил, что вследствие словесного конфликта, возникшего между ним и хозяином собаки, последний снял намордник с животного и натравил на него. Подозреваемый уточнил, что вынужден был обороняться. Объективные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Почему мужчина средь бела дня ходил с ножом, ещё не ясно. Пока в полиции начали расследование по статье "Жестокое обращение с животным". Подозреваемому по ней грозит штраф до 700 тысяч тенге либо арест до 50 суток.