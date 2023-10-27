"Собаки тоже плачут": как уберечь животных в Казахстане

На просторах интернета опять скандал. Виной всему ретивый конь на тое. Видео того, как беднягу избивают и тащат по залу в очередной раз всколыхнуло проблему прав животных в Казахстане. При этом в мире усиленно пытаются максимально обезопасить животный мир от Homo sapiens. Например, зоозащитники всей планеты теперь завистливо смотрят на Испанию. В "стране корриды" ввели долгожданные новые правила обращения с животными. Неоднозначный закон был принят еще в прошлом году и уже тогда вызвал много споров. Чего стоят вполне безобидные попугаи, хомячки, черепахи и кролики, которые теперь переходят в список запрещенных. Это связано с тем, что они являются переносчиками болезней и патогенов различного рода. Все домашние животные должны быть застрахованы, а оставив свою собаку дома больше чем на 24 часа можно попасть за решетку. Котят нужно стерилизовать и чипировать до шестимесячного возраста. Также новый закон запрещает использовать в цирках диких животных, например слонов или львов. За нарушение— штраф до 200 000 евро. Но самые главные пункты посвящены ответственности за жестокое обращение. В случае гибели владельцу грозит от года до трех лет заключения, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств. Закон теперь распространяется на всех позвоночных животных, не только на домашних.

Казахстан тоже "не тянет кота за хвост". Новоиспеченный закон "Об ответственном обращении с животными" вступил в силу еще в марте 2022. Как приняли новые правила в народе, в чем несостыковки и сложности понимания и реализации, мы подробно разобрали с известным зоозащитником, Натальей Угольковой.

Наталья, прокомментируйте новшества, которые ввели в Испании? Считаете ли вы этот закон самым передовым на сегодняшний день?

Испанский правовой акт - это, наверное, самый свежий из всех европейских, похожих и имеющихся, я бы его назвала, передовым. Если говорить о законе будущего, каким бы хотелось его видеть у нас, то это будет, наверное, такой закон, который запретит жестокое и безответственное обращение с животными ради самих животных, а не потому, что это травмирует людей. Если сама ценность зверей, как субъектов, будет учтена - такой законодательный акт можно назвать идеальным. Потому что сейчас у нас все правовые документы написаны ради человека. Мы говорим о том, что жестокость по отношению к животным плохо влияет прежде всего на человеческое общество, но не учитываем, что агрессия к живым существам в принципе недопустима и без учета людского мнения.

Исходя из казахстанского законодательства: жестокое обращение с животными — это уголовный проступок, а не преступление. Зачем все так запутали? Причина в том, что у животного нет определённого правового статуса в Казахстане?

Здесь вы совершенно правы, согласно казахстанскому законодательству, животные - объекты права, не субъекты. Это значит, что в отношении объекта права невозможно совершить правонарушение. И преступления против животных трактуются, действительно, как правонарушение против нравственности, безопасности населения и общественного порядка. Но судя потому, что в Казахстане не считают жестокое обращение к животным чем-то недопустимым, наказания у нас соответсвующие - они минимальные и абсолютно ни на что не влияют. Можно сказать, что наше общество относится очень лояльно к подобным правонарушениям. В этом аспекте нам необходимо развивать человеческое самосознание. Сколько времени необходимо для того, чтобы мы дошли до тех прогрессивных вещей, к которым пришли уже в других странах, где приняты более передовые законы, сложно сказать. Но работать в этом направлении просто необходимо, потому что если седеть и ждать, сама по себе ситуация не изменится.

- Вы когда-нибудь задумывались, какие могут быть причины нашей бездушности к животным?

- Я думаю, одна из причин - это огромное количество животных. У нас - перенасыщенность. Их объем превышает объем людей, которые могли бы быть их потенциальными хозяевами. То есть, происходит такая девальвация, обесценивание. Если бы было сложно достать ту или иную кошку или собаку, отношение бы было совершенно иное. Сейчас мы видим, что даже редкие дорогостоящие породы у нас оказываются на улице, если их успеют спасти волонтёры - то в приюте.

В Чехии довольно частно можно встретить объявление в подъезде жилого дома о том, что одному из жильцов сбежала ядовитая змея или какое-нибудь другое пресмыкающееся. Никогда не знаешь, что может находиться за дверями у твоего соседа. Сразу вспоминается фото Сальвадора Дали с муравьедом на улице Парижа. Расскажите о запрещенном списке в Казахстане, и что бы, по вашему мнению, можно было бы там изменить?

Действительно, те виды животных, которые внесены: ядовитые насекомые, опасные змеи - это совершенно излишние домочадцы в городских квартирах. Во-первых, с точки зрения безопасности. Во-вторых, бессмысленности. Если мы заводим домашнего питомца с целью какого-то общения, то жить с ядовитым пауком под одной крышей - весьма специфическое развлечение и его ценность намного ниже, чем общественная безопасность. Например, знаю, что некоторые люди действительно держат ядовитых пауков дома. Обычно едой для таких питомцев являются мадагаскарские тараканы и, поскольку покупать этих заморских насекомых в магазине дорого, люди предпочитают разводить их сами. Потом все заканчивается массовым побегом и расселением этих огромных тараканов по подъезду. С точки зрения даже сохранения человеческой психики надо ограничить разведение подобных опасных видов животных. С тем, что внесено в тот список, я абсолютно согласна - нельзя содержать дома скорпионов, змей и крокодилов. Это либо жестоко, либо бессмысленно. И удовлетворять свое любопытство или другие чувства за счет стресса живого существа, наверное, как минимум не этично. Но в этом же документе, где у нас список запрещенных животных, есть список домашних животных, требующих особой ответственности владельца. И вот он очень странный.

Что Вас там смущает? Насколько мне известно, к работе над этим документом были даже приглашены зоозащитники.

Это был настоящий бой, и кое-что нам удалось отстоять. Например, в списке домашних животных, требующих особой ответственности владельца наряду с алабаем, догом, кавказской овчаркой хотели поместить французского бульдога. Вы представляете, французского бульдога? Эта такая "булка", умереть можно при виде него только от смеха. Зачем его занесли в список, где агрессивный аргентинский дог или питбули? Непонятно. Именно он стал нашей единственной победой. Мы отстояли то, чтобы французские бульдоги не были внесены в "опасный" перечень. Помню, при работе с этим списком мы, зоозащитники, должны были гуглить, чтобы понять о каких породах идет речь. Там была указана абсолютная экзотика для наших мест: Ка-де-бо, Као де сэра де астрела. Я понимаю, если бы у нас по улицам бегали Као де кастро лаборейро, имело бы смысл. Такое ощущение, что при создании этого перечня кто-то сидел, читал Википедию и из нее выписывал названия пород. А вот порода аляскинский маламут известна тем, что у нее нет вообще агрессии. Да, конечно, с ними необходима ответственность владельца, но исключительно из-за их правильного содержания, потому что маламуты - особенные. Каким образом в этом списке оказались Сенбернар или Ньюфаундленд? Это животные, которые на протяжении длительного времени выводились, как максимально лояльные, у них отбраковывались особи, проявляющие малейшую агрессию или нетерпение к человеку. Почему они стоят наряду с ротвейлерами? Кстати, там есть Рафейра дуалинтежа (собака португальская сторожевая), не знаете такую? (смеется) Занесена Хаски, собака ездовая, не предназначенная ни для охраны, ни для охоты и соответственно лишена соответствующих качеств. Я бы убрала эти породы из списка. Пока он только для развлечения. По сути, он никак не ограничивает владельцев серьезных пород и очень сильно ущемляет хозяев тех собак, у которых нет агрессии.

А какую ответственность для владельцев несет этот список?

Парадокс заключается в том, что кроме как списка "особенных" собак - больше никаких мер ответственности нет. Непосредственно в самом законе об ответственном обращении есть упоминание о том, что эти животные в общественных местах выгуливаются на коротком поводке и в наморднике. Но это не мера безопасности. Мерой безопасности считалось бы обязательное обучение владельцев вместе с собаками, чтобы они были не просто социализированы, а действительно с ними серьезно занимались - как минимум, должен быть общий курс дрессировки. Потому что у нас часто заводят животных, которыми не умеют управлять. Но одно дело, когда ты - хозяин шпица. Хотя это тоже очень трагично, ведь он может попасть под машину или вцепиться в морду крупной собаке, которая сломает ему шею. Я считаю, что животное, любого размера, должно быть управляемым. Когда речь идет о собаке, требующей особой ответственности, там должны быть и меры, обеспечивающие безопасность окружающих. А у нас таких животных люди заводят, как правило, для самоутверждения. Вот меня не уважают, Васю Пупкина, а я питбуля заведу и буду выходить во двор, чтобы все меня боялись. А заканчивается все тем, что боится собственного питомца сам хозяин, потому что он не пропускает его в комнату... просто, потому что "эта" собака может себе позволить! Потому что ей вовремя не были объяснены правила. Все заканчивается тем, что хозяин ее просто вышвыривает из дома и этот "крокодил", который даже выгуливаться должен в наморднике, начинает шляться по улице нападая на животных. Например, у питбулей генетически заложена зооагрессия. Они очень часто дерут собак, кошек, и не исключено, что могут напасть и на человека. А с учетом их физических возможностей – это серьезные травмы для человека, а для некрупных собак и кошек - верная смерть. И обвинять животное нет смысла. Потому что оно живет как умеет.

Отстрел бродячих животных. В Казахстане - официально запрещен. Отстрел заменили на отлов. А как все на деле?

Кстати, недавно депутаты Мажилиса Парламента выступили с обращением, вернуть отстрел и узаконить отказ владельцев от своих питомцев, то есть можно будет сдавать ненужных животных в отлов, где их через короткое время будут убивать. С действиями отлова связано несколько дел, в том числе по поставкам собачьего мяса - в общепит. В Астане поймали с огромной партией мяса. Там нашли - около 750 килограмм мякоти. Так этот человек даже не скрывал, что является сотрудником отлова, упоминая тендера. Он говорил, что поставляет мясо по всему Казахстану. Через некоторое время перестали говорить, что это был сотрудник отлова. В результате, дело просто закрыли. Он отделался каким-то очень смешным штрафом. Кроме того, что, это должностное преступление, ведь это еще и серьезная эпидемиологическая угроза. Собака — это хищник, его мясо содержит огромное количество паразитов, которые не умирают при тепловой обработке. И судя по тому количеству мяса, которое он поставлял, это не только корейские рестораны, это могут быть частные фирмы, делающие полуфабрикаты - угроза серьезная. Но тем не менее эти дела просто закрываются. В Алматы ведется два дела по исчезновению собак из отлова. Там обнаружены и нелегальные собачьи бойни. Официальные структуры говорят, что они не знают кому они принадлежат, не знают куда исчезли собаки из отлова. На самом деле там все очевидно: есть доказательства, идентифицировали собак по фотографиям, были найдены бойни: крюки, стойки для крови, разделочные ножи и столы. Недалеко были закопаны шкуры, головы, лапы, огромное количество ошейников. То есть, там были и домашние животные. И не смотря на всю абсолютную безобразность происходящего - никто не наказан. Мы не знаем никаких имен и, наверное, мы никогда их не узнаем. В числе прочего, именно поэтому в Казахстане стали опять настаивать на отстреле. Мало того, что это хорошо финансируется из бюджета, при этом это абсолютно бесконтрольные деньги. Ведь невозможно проверить, сколько животных было убито, отстрелено столько - сколько напишут. А во-вторых, это собачий жир, мясо, шкуры, которые сдаются в частные руки. Я считаю, именно поэтому регулярно возобновляются разговоры о возвращении отстрела, потому что, видимо, это чей-то очень хороший бизнес.

Какие приюты для животных в Казахстане существуют?

Государственных приютов у нас нет. Например, существует в Астане место, где в результате отлова собрали более 4000 собак, но там никакой работы по переустройству со стороны госорганов не ведется. Больше скажу, у нас и приюты — это активисты. Люди, которые пустили свою жизнь под откос, посвятив себя спасению животных. Эти люди отдали свои дома, силы и деньги. Кстати, совсем недавно были утверждены правила содержания животных в приютах. Но, на мой взгляд, они очень "сырые". Их утверждали без участия зоозащитников и волонтеров, поэтому эти правила абсолютно не отражают реальность.

Расскажите о реабилитационных центрах. В некоторых странах Европы в подобных центрах, не говоря о процедурах восстановления, с животными работают даже психологи.

Насколько мне известно, специализированных реабилитационных центров в Казахстане нет. У нас есть приюты, в которых часть животных останется там навсегда: инвалиды и старики. Они живут там и там же умрут. Есть частные центры, где животные получают послеоперационную поддержку перед тем, как их выпустят на улицу. Но даже это в Казахстане редко и не систематически.

- Случаи нападения бездомных животных на людей, не становится меньше. По данным департамента санитарно- эпидемиологического контроля Астаны, с начала года от нападения животных пострадали около 400 человек, которые обратились за помощью в больницу. Как вы думаете, с чем это связано?

У нас не ведется отдельной статистики, когда нападают домашние, а когда бездомные животные. Но анализ международного опыта и публикаций в казахстанских СМИ говорит, что более 80% случаев нападений совершаются именно домашними собаками. Когда человек обращается в больницу и там видят следы укуса животного, начинают задавать вопросы. Он говорит, что на него напала его собака. Соответственно, врач спрашивает, вакцинирована ли она от бешенства. Поскольку у нас люди зачастую пренебрегают вакцинацией своих питомцев, человеку не хочется платить штраф, поэтому пишут, что укусила бездомная. Когда укусила беспризорная собака, полиции здесь делать нечего, это работа ветеринарной службы. Укусила домашняя - это уже забота полиции. Если покусанный говорит, что на него напала бездомная собака - все вздыхают с облегчением, не надо дело заводить, штрафы платить. Поэтому сложился такой миф о нападении и агрессии бродячих собак. На деле кусают домашние собаки, воспитанием которых пренебрегали их хозяева. В 2019 году мы были инициаторами изменений наших местных карагандинских правил содержания выгула собак. Мы вносили пункт о том, что хозяин обязан заниматься дрессировкой своего пса. Если мы говорим, о том, что нужно снижать количество нападений, то одним из решений проблемы будет - необходимость правильного воспитания домашних собак.

Как вы думаете, почему у нас так много бродячих животных?

Всем хочется думать, что у нас есть некая масса живых существ, обитающая рядом с человеком, но никак с ним не взаимодействующая. На самом деле те животные, которые находятся в приютах или на улицах – почти все они рождены дома. Например, родились щенята от домашней собаки, их выкинули в коробке – одни выжили, другие - нет. Потому что те животные, которые действительно "бродяжки", их не видно. Они стараются не взаимодействовать с человеком. Они выходят в темноте на свалки, мусорки, когда никого нигде нет. Они действительно живут параллельно с нами, и как они плодятся мы даже не знаем и это ни на чем не сказывается. Обычно они обитают на окраинах. Это действительно свой мир. А те животные, которые у нас отлавливают это абсолютно лояльные к человеку, бывшие домашние питомцы. И когда им посчастливится оказаться в приюте, они вспоминают свою прошлую жизнь и хорошо приспосабливаются, ведут себя как домашнее животные. Абсолютно ошибочное заблуждение, что бродячие собаки - это какая-то отдельная галактика. Нет! Это все результат нашей деятельности. В том числе заводчиков, которые категорически не хотят нести ответственность. В Темиртау есть женщина, которая разводит японских акит. Вот уже две ее собаки оказались без дома. Она говорит, что ей их некуда взять. А где их хозяева, она не знает. То есть, то что должно быть под тщательным контролем, абсолютно бесконтрольно.

Кстати, о заводчиках. В Казахстане пытаются спасти породу собак тазы и считают ее национальным достоянием. Есть ли в этом вопросе какая-то проблематика?

Как известно тазы с недавнего времени приобрело статус бесценного наследия казахского народа. Но у нас они бегают по помойкам, оказываются под колесами, замерзшие лежат во льду, их приносят усыплять, потому что лапка поломана или просто выкидывают на улицу. Бездомных тазы очень много. Сразу нужно отметить, что для этих собак город - это боль и смерть. Для них требуются особые условия содержания. И вот один человек в Караганде решил собрать всех тазы с улиц. Сейчас у него около 70 собак и он занялся их разведением. То есть эти собаки сами оказались на улице, потому что они не нужны, так он еще берет и вяжет их, а приплодом торгует. Мало того, что он эксплуатирует этих собак, он еще и усугубляет проблему. Все это выяснилось случайно. У нас по закону, при невозможности создать условия для приплода, хозяин должен стерилизовать собаку или кошку. А у него не то, чтобы условия: одни собаки у него бегают, другие сидят в каких-то клетках, часть животных беременна. При проверке на территории нашли два мешка со связанными проволокой собаками. Поначалу подумали, что это трупы, потому что эти мешки не шевелились. Оказалось, что это были тазы, приготовленные к транспортировке. В таком виде он хотел их отвезти на павлодарский поезд и передать проводникам. Он их уже продал и человек совершенно искренне не понимал, что он делает не так. Когда разгорелся скандал и появились публикации, самое интересное, что за него стеной встали другие заводчики. Чтобы вы понимали уровень осознанности людей, которые себя позиционируют как официальные заводчики. А ведь он не ведет никакой племенной работы. 70 собак и абсолютный хаос. Когда я обратилась в официальную организацию, которая занимается исследованием породы "тазы" и поддержание ее чистоты - они не отреагировали на мой запрос. Все эти случаи и скандалы говорят о том, что действительно проблема есть и ее надо каким-то образом решать - как с тазы, так и с разведением и оборотом всех пород собак и кошек. Но к сожалению от официальных кинологических организаций, не исходит никакой инициативы. Есть и другая группа заводчиков, которые заинтересованы в сохранении породы и они категорически против "серого" разведения. Но поскольку они не особо авторитетны и не имеют определенные рычаги - их никто не слышит.

- С 1 сентября 2023 года введена обязательная регистрация домашних животных. Как она продвигается?

Сейчас наблюдается массовое возмущение, что с первого сентября идентификации и регистрация домашних животных у нас обязательна. Пока жестких мер не принимают к тем, кто этого не сделал, просто потому что ветеринарные станции не обеспечили льготной идентификацией социально уязвимые слои населения. Бесплатная регистрация была для них предусмотрена. Но что-то опять пошло не так с бюджетными деньгами. Поэтому весь процесс продвигается очень медленно. Хочется заметить, что база, в которой сейчас регистрируют своих домашних животных - очень неудобная. Но разработчики прислушиваются к мнению и стараются ее усовершенствовать. Не обошлось и без "ляпов" в самих правилах о регистрации животных. В нормативном акте написаны 6 способов идентификации. Один из таких способов - это болюсы. Болюсы, обычно вставляются в переднюю часть желудка жвачных животных, для того чтобы их можно было отследить. Но как можно установить болюс животному, у которого совершенно другая система пищеварения? Собак и кошек невозможно идентифицировать болюсами. Второй метод – электронная метка. То есть эта метка должна быть на чем-то, она может быть на поводке. Но разве это надежный способ идентификации? Следующий способ идентификации: ошейник и шлейка. То есть, тот человек, который хочет избавиться от собаки, просто с него снимает ошейник и выкидывает, или берет тот самый ошейник и надевает его на другую собаку. Шлейка это просто удобство гулять со своей собакой, у моих собак их, например, несколько. Никаким образом это не является средством идентификации. Еще один способ - это бирки в ушах. Во-первых, это достаточно болезненная процедура. Бродячим животным в процессе операции, когда они обезболены делают биркование. Вопрос, как например, бирковать кошек? Там одна бирка в половину кошки будет. Следующий метод — это клеймение. По татуировке можно идентифицировать только если заводчик зарегистрировал свой питомник в системе учета. Но не все заводчики торопятся идентифицировать своих питомцев. Последний способ — это чипирование. Самый надежный способ, самый безболезненный. Как ни странно, именно против чипов - очень много людей. Обычно это происходит в силу каких-то своих предрассудков, именно такие граждане против вакцинирования, сети 5G и так далее. Но часть людей сознательно избегает ответственности.

Кстати, об ответственности. Например, в Германии за выброс питомца заставят заплатить штраф в размере 25 тысяч евро (более 12 миллионов тенге), за безответственное отношение к животному могут наказать тюремным заключением на месяц. Может и у нас ввести подобные правила?

Хотелось бы, но пока это не реально. В Казахстане ты можешь совершать совершенно нереальные зверства и в лучшем случае получить небольшой штраф. У нас был прецедент, в Павлодаре. Мужчина из окна машины в упор выстрелил в собаку из огнестрельного оружия. Дело в отношении него официально закрыто. То есть человек с ружьем днем палит на улице - никого это не смущает. Свидетелями были пожилая женщина и внучка, у которой тяжелая психологическая травма. Сейчас эта женщина вновь пытается возобновить дело, павлодарские зоозащитники помогают. Резонанс большой был, но как правило у нас никогда не доходит до реального наказания. В Карагандинской области обращений много, но случай наказания был только один. Во дворе дома жила собака, жильцы о ней заботились, поставили ей будку, дети приходили играть и ухаживать за щенками. Стали пропадать щенята. И однажды, средь бела дня один из жильцов полез забрать очередного щенка. Соответственно собака на него кинулась, защищая своего детеныша. Он завернул ее в плед и бил кирпичом по голове, все это происходило на глазах у детей. Убить он ее не успел, но животное теперь инвалид и живет в приюте, у нее проломлен череп и она теперь эпилептик. За это все человек заплатил штраф 35 тысяч тенге, а если заплатил сразу - то всего 17 тысяч тенге. Но тем не менее судебный прецедент был создан и у нас в карагандинской области это пока единственное дело, которое было доведено до суда и был достигнут хоть какой-то результат. И случилось это, только потому ,что попался "правильный" следователь, который делал все по закону, как положено.

В Нидерландах введена обязательная стерилизация животных. Хочешь разводить - зарегистрируйся в специальном реестре. Возможно, именно такой способ поможет остановить численность собак и кошек?

Только такой способ и поможет. В Караганде в 2019 году у нас был организован благотворительный фонд "Добрый город", руководителем которого я являюсь и мы заняли нишу стерилизации. Казахстанские приюты не могут себе позволить стерилизовать, у них и так большие расходы по кормам и содержанию. Но логически подумайте, животные, находящиеся в одном месте - они будут плодиться. Мы начали с того, что стерилизовали приютских животных, к нам начали обращаться люди и приносили собак и кошек с промзон, стоянок, строек. Мы неправительственная организация, это частные инвестиции. В течении 4 лет мы этим занимаемся. В начале против нашей работы выступили некоторые зоозащитники. Наш главный довод: у нас в городской зоне нет закона естественного отбора, мы эти животные одомашнили и теперь теряем контроль над их численностью, поэтому мы настаиваем на стерилизации всех животных, не представляющих племенной ценности! Плюс должен быть частичный возврат бродяжек на места их первичного пребывания. Вакцинированные и стерилизованные, им плохо жить на улице, но это ближайшие наши соратники в бое с грызунами и мелкими хищниками, которые бы могли быть разносчиками бешенства. Вообще, то, что у нас есть - мы можем использовать во благо, при этом постоянно работать на сокращение популяции бездомных собак и кошек. Можно, конечно, стерилизовать уличных животных, и совершенно спокойно смотреть на размножение домашних, часть из которых снова окажется на улице. Поэтому, я считаю, приток собак и кошек на улицы надо остановить, обязав стерилизовать всех домашних животных, если они не представляют племенной ценности.

В каком состоянии зоологические питомники в Казахстане? Ведется ли их санитарно- эпидемиологический контроль?

У нас есть карагандинский зоопарк, который был преобразован из передвижного зверинца довоенного времени. Он был в плачевном состоянии: истощенные животные, условия их содержания не отвечали никаким нормам. Потом появилась надежда - постройка для них отдельного центра прямо на территории зоопарка. Строили с огромными нарушениями. Несколько лет зоозащитники вместе с администрацией зоопарка воевали за то, чтобы проект был переделан и буквально на прошлой неделе состоялось новоселье. Зверинец переехал в новое зимнее здание, по сравнению с тем, где он обитал, это конечно, небо и земля. В зоопарке животные просто мотают сроки в клетках. Но выпускать их - мы тоже не можем. Звери, родившиеся в неволе и выпущенные в лес погибнут в первый же месяц. Хотелось бы, чтобы те животные, которые в зоопарках есть - содержались в максимально хороших условиях. Но со временем нужно переходить на более современный способ ознакомления детей с окружающим миром. Например, в некоторых европейских цирках работают голограммы животных. Хотя нужно отметить, что у нас с 2025 года будут официально запрещены дельфинариумы. Уже сейчас в Казахстане под запретом контактные зоопарки: нельзя тискать енотов, щупать кроликов. Надеюсь, что со временем мы тотально запретим всяческое коммерческое использование животного.

На западе, очень популярно брать из приюта собаку или кошку. Почему у нас это не пользуется спросом?

- Мало того, что у нас люди не берут из приюта кошку или собаку, они еще норовят сдать своих домашних питомцев. У нас приюты забиты именно домашними кошками и собаками, значительная часть которых - породистые. Не просто носящие какой-то фенотипический признак, нет! Чистокровные французские и английские бульдоги, мопсы, алабаи, боксеры. У меня дома живут спаниели, которые прежним хозяевам оказались не нужны. Одному из них мы ищем новый дом, но, наверное, он тоже останется у меня, потому что уже в возрасте. Недавно умер еще один песик, прожил с нами 9 месяцев. Его выкинули, когда у него началась эпилепсия. Поэтому если соблюдать закон, мы либо придем к тому, что люди в целом начнут более ответственно относиться к животным, либо животные останутся только у тех, кто действительно готов относиться к ним с любовью и заботой - как они того заслуживают.