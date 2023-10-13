Собаки-спасатели приняли участие в сертификационных испытаниях в Кызылорде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде првели сертификационные испытания кинологических расчётов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В испытании приняли участие два кинологических отчёта - четыре собаки-спасатели: голден ретриверы Шанель и Коди, немецкая овчарка Спартак и бельгийская овчарка Яра.
Два дня, 12 и 13 октября, собаки выполняли задания по поиску пострадавших в природной среде и поисково-спасательные работы среди завалов разрушенных зданий и сооружений.
По итогу испытаний кинологическому учёту, чётко выполнившему задания, вручили сертификаты, а собаки-спасатели доказали, что могут участвовать в любых поисково-спасательных операциях во время чрезвычайной ситуации и имеют возможность спасти пострадавшего.
Самое читаемое
- Был дворец, остались развалины: шымкентцы просят восстановить объект культуры
- Как обманывают покупателей в Казахстане
- Иностранка переехала в Атырау, освоила домбру и выучила 50 кюев
- Арман Давлетяров сделал неожиданное признание на форуме "Отандастар" в Астане
- Этническая казашка баллотируется в сенат Франции