Собаки-спасатели приняли участие в сертификационных испытаниях в Кызылорде

В Кызылорде првели сертификационные испытания кинологических расчётов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В испытании приняли участие два кинологических отчёта - четыре собаки-спасатели: голден ретриверы Шанель и Коди, немецкая овчарка Спартак и бельгийская овчарка Яра.

Два дня, 12 и 13 октября, собаки выполняли задания по поиску пострадавших в природной среде и поисково-спасательные работы среди завалов разрушенных зданий и сооружений.

По итогу испытаний кинологическому учёту, чётко выполнившему задания, вручили сертификаты, а собаки-спасатели доказали, что могут участвовать в любых поисково-спасательных операциях во время чрезвычайной ситуации и имеют возможность спасти пострадавшего.