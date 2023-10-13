  • 13 Октября, 16:45
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Собаки-спасатели приняли участие в сертификационных испытаниях в Кызылорде

Сегодня, 16:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: МЧС РК

В Кызылорде првели сертификационные испытания кинологических расчётов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В испытании приняли участие два кинологических отчёта - четыре собаки-спасатели: голден ретриверы Шанель и Коди, немецкая овчарка Спартак и бельгийская овчарка Яра.

Два дня, 12 и 13 октября, собаки выполняли задания по поиску пострадавших в природной среде и поисково-спасательные работы среди завалов разрушенных зданий и сооружений.

По итогу испытаний кинологическому учёту, чётко выполнившему задания, вручили сертификаты, а собаки-спасатели доказали, что могут участвовать в любых поисково-спасательных операциях во время чрезвычайной ситуации и имеют возможность спасти пострадавшего.

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