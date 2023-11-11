"Собака умерла от дротика": почему в Казахстане издеваются над животными

В Казахстане с начала 2023 года полиция начала 57 досудебных расследований по фактам жестокого обращения с животными. Восемь из них дошли до суда. 167 человек стражи порядка привлекли к административно ответственности. Активисты зоозащиты и владельцы четвероногих говорят, что случаи жестокого обращения с кошками, собаками в нашей стране происходят с пугающей частотой, и констатируют: люди, поступающие с животными чувствуют свою безнаказанность. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор проблемы.

Александр Веденеев из Павлодара вспоминает как третьего июня, в субботу, в шесть часов утра, в гаражный кооператив, где жили три его собаки породы тазы, въехала белая "Нива" с номером 377AG14, принадлежащая ветеринарной станции города Павлодар. Люди, которые были в ней, застрелили предположительно дротиками с ядовитым или парализующим веществом двух собак.

"Видеофиксация совершения преступления у нас имеется, она есть в инстаграме. Есть видеоматериал, как собака умирает полчаса под камерой в страшных муках, судорогах. Завели уголовное дело. Собака до сих пор находится в морозильной камере. Вскрытие показало, что она умерла от дротика с ядовитым веществом. В ветстанции не отрицают того, что это их автомобиль, и в тот период он находился именно там. Хотя в тот день он не должен быть там. Приказа на это никакого не было, день этот у них нерабочий", - сказал мужчина.

Павлодарец считает, что тогда автомобиль городской ветстанции либо совершил самовольный выезд, либо ведомство тайно заставляет работников выезжать и "очищать" город от животных. По ближайшим видеокамерам на заправочных станциях, автомойках, владельцы которых Александру предоставили все данные, материалы, было видно, что ветавтомобиль курсировал около получаса по микрорайону в поисках собак.

"Проезжая мимо гаражного кооператива они увидели, что гуляют три собаки. Сразу же съехали с трассы и просто начали стрелять. Одну собаку успели с собой забрать (есть видеофиксация этого); вторая убежала, под камерой легла и умерла, а третья выжила и, к счастью, до сих пор жива. Полиция завела уголовное дело, но всё это спустили на тормозах. Движений никаких нет, законы никакие не работают" - негодует Веденеев.

Он рассказывает, что люди, застрелившие собак, выявлены, но никакого наказания не понесли. Они были допрошены, но поверхностно, при этом утверждали, что "даже не видели никаких собак", несмотря на наличие видеодоказательств у полиции.

"При допросе можно было спросить, что они скажут на это, или сказать, что есть видеофиксация того, что они убивают и забирают собаку с собой. Это лжесвидетельство по факту. Никому не интересно в этом разбираться, возиться с этим. Мы боролись и просто перестали, потому что всё это не имеет никакого смысла. Собака до сих пор находится в морозильной камере, и мы не имеем права даже её похоронить, пока не закончится разбирательство", - отметил владелец животных.

Об этом случае Александр и его единомышленники в инстаграме поднимали не одну волну общественного резонанса. Но это не дало никакого результата.

Мария Гребёнкина на общественных началах руководит павлодарским общественным фондом "Сердца Павлодара", который бесплатно выхаживает и лечит больных домашних, но бездомных собак и кошек, а затем ищет для них хозяев. По её словам, люди чувствуют свою безнаказанность, и продолжают жестоко обращаться с животными.

"У нас закон о защите животных практически не работает. Он действует только в отношении населения в плане штрафов и так далее. За жестокое обращение не хотят привлекать. Считается, что эти слишком мелко. Но при этом доходит до несуразицы. За вылов карасей посадят, за посаженные цветочки оштрафуют, а за убитую собаку не сделают ничего. Это всё чревато тем, что у нас население чувствует безнаказанность, продолжает жестоко обращаться с животными. Только по Павлодарской области зарегистрировано десять случаев жестокого обращения с животными – только тех, по которым дела всё-таки возбудили, довели до ума. А на самом деле их намного больше", - поделилась девушка.

В фонд Марии и в реабилитационный центр для бездомных больных животных на юге Павлодара постоянно попадают раненные, больные, отравленные звери. Не многих удаётся выходить ей и другим волонтёрам.

Один из относительно недавних случаев: владельца собаки Николая, чей алабай был застрелен днём, оштрафовали за самовольный выгул животного – якобы за то, что его животное бегало по улицам в шесть часов вечера, хотя на тот момент оно уже было убито.

"Не только никого не наказали за его убийство, а ещё и хозяин понёс ответственность. Ему пришло уведомление о штрафе, и он в шоке, мол, как моё животное могли оштрафовать за то, что моя собака бегает по улице, если она была мертва уже на тот момент. У нас такой беспредел!" - негодует общественный деятель.

Несколько дней назад глава региона Асаин Байханов побывал там, где возводят приют для животных. Он находится в восточной промышленной зоне Павлодара. Ранее на этом месте незаконно сваливали мусор. В связи с этим ещё до начала строительства отсюда увезли 28 000 тонн хлама. Уже идёт передача объекта на баланс управления ветеринарии Павлодарской области. Площадь пункта составляет 1,12 гектара. Здесь удастся размещать до 300 кошек и собак, сообщили в администрации Павлодарской области. Здесь заработают манеж для выгула собак, ветеринарный пункт, кормокухня, а также карантинное помещение для больных и вновь доставленных животных. В вольеры встроят систему проветривания, они со всех сторон будут закрыты. Собакам и кошкам сделают все нужные прививки, их обеспечат маркировкой и стерилизацией.

Искать желающих забрать этих животных будут до двух месяцев, столько же будут содержать их тут. В случае, если новых хозяев для зверья найти не смогут, то их отпустят на волю. Но лишь если они не будут представлять опасность для людей, неагрессивны и адаптированы к обществу. Асаин Байханов заявил, что к братьям меньшим нужно относиться с ответственностью.

В природоохранной полиции Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана корреспонденту BaigeNews.kz сообщили, что полицейские в пределах компетенции оказывают содействие уполномоченному органу в сфере ответственного обращения с животными.

"При этом необходимо понимать, что реализация закона в первую очередь возложена на Министерство экологии и местные исполнительные органы (акиматы)", - подчеркнули здесь.

В природоохранной полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными с учётом тяжести нанесённых повреждений действующее законодательство грозит уголовной (статья 316 Уголовного Кодекса) и административной (407-1 Кодекса об административных правонарушениях) ответственностью. Определяющий фактор в избрании меры наказания - нанесение увечья или гибель животного.

"За истекший период органами внутренних дел начато 57 досудебных расследований по фактам жестокого обращения с животными, из которых восемь направлены в суд. Вместе с тем к административной ответственности привлечено 167 правонарушителей", - добавили в ведомстве.

Ранее сразу ряд экспертов высказались по поводу того, на чью защиту встаёт и в связи с чем не функционирует закон "Об ответственном обращении с животными". Своим мнением поделились руководитель комитета по защите прав животных Палаты юридических консультантов Казахстана, кандидат юридических наук Ольга Ченцова, президент Ассоциации по защите животных INUCOBO по Республике Казахстан, член того же комитета Лилия Сарсенова и другие специалисты. Они заявляли, что в стране идёт сильнейшая борьба тех, кто не желает соблюдать такой документ, и кто намерен сделать всё, что он всё-таки стал работать.

Вместе с тем, документ защищает самих казахстанцев не меньше их питомцев. Если он воспрещает оставлять кошек, собак, щенков и котят на улице, то это – табу на то, чтобы росли орды бездомных животных, которых так опасаются определённые люди, в частности несовершеннолетние. В итоге такая статья предназначена для формирования цивилизованной атмосферы людям. Если предписывается учёт кошек и собак, делается это с той же целью. Если закон требует стерилизовать животных, то же самое. Как только запрещено отпускать животных без присмотра и поводка, и есть угроза быть оштрафованным за нарушение этой нормы, этим самым закон заботиться и о зверях, и о гражданах, что могут быть покусанными или просто напуганными.

Пятая статья документа говорит о просвещении граждан в сфере отношения к животным, табу агитации за бесчеловечное отношение к кошкам и собакам. С учётом большого числа фактов садизма по отношению к животным в стране этот документ, соблюдай его все поголовно, мог бы существенно изменить отношение и привычки казахстанцев, уверены спикеры.