Собака покусала семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полиция разыскивает хозяина собаки, покусавшей ребенка. Мужчина выгуливал животное без поводка и намордника, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии сообщила жительница города. Она рассказала, что собака напала на её семилетнюю дочь в районе парка рядом с улицами Физкультурная и Коммунальная. По словам женщины, собака напала на ребёнка, когда её хозяин отпустил животное гулять без поводка.

Фото укуса мама девочки показала в соцсетях, отметив, что им пришлось обратититься в больницу. Она попросила неравнодушных жителей помочь в поиске владельца животного, чтобы полиция смогла привлечь его к положенной ответственности.

"Около 14.00 в парке гулял мужчина с белой собакой на поводке зелёного цвета. Наши дети играли около парка — бегали, прыгали. Когда мужчина отпустил собаку с поводка, та набросилась на наших детей и покусала мою дочь. Мужчина подозвал своего пса, прицепил поводок и спокойно ушёл, даже не поинтересовавшись, что с ребёнком. Прошу помочь найти этого мужчину с белой собакой. Просто это совсем безответственно. И так в округе много бродячих собак, которые кидаются, и мы не раз жаловались на это. А тут — домашний пёс. Если кто видел, прошу сообщить. Дочь свозила в больницу, поставили укол и расписали график последующих уколов", — приводит слова мамы instagram-паблик ablaketka_novosti.

На инцидент отреагировали в полиции ВКО. Они подтвердили, что 5 ноября на номер 102 обратилась мама семилетней девочки с просьбой принять меры в отношении хозяина собаки. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации Иртышского отдела полиции, а полицейские проводят проводятся розыскные мероприятия дл выяснения личности хозяина собаки.