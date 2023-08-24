Сняли с учета и легализовали: пропавший со штрафстоянки автомобиль нашли в Костанае

Муж Айгуль Калиевой был арестован два года назад за наркопреступление. В ходе следствия у него изъяли автомобиль, принадлежащий женщине. Его отправили на костанайскую штрафстоянку. Позже суд постановил вернуть машину Айгуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

В конце марта этого года, она вместе со следователем, с разрешением на выдачу транспорта, приехала за ним, но, обойдя территорию несколько раз, своего автомобиля не нашла.

"Была вызвана полиция, приехала опергруппа, тоже прошли, посмотрели машину. Также её не обнаружили. Приехала хозяйка штрафстоянки. Она сказала: "Ну, я здесь, вообще-то с лета, эту штрафстоянку содержу. До меня было много хозяев. Может они, как-то, её потеряли", — говорит Айгуль Калиева.

"Daewoo Nexia" Айгуль, приобретала в России по гендоверенности. И уже после обнаружения факта исчезновения, выяснилось, что 7 марта этого года машина была снята с российского учета. О дальнейшей её судьбе ничего не было известно, пока на днях Калиевой не позвонили из Северного отдела полиции Костаная.

"Следователь сказала: "Мы нашли вашу машину. Когда Вы сможете её приехать и забрать? Потому, что смысла ставить её на штрафстоянку нет", — рассказала Айгуль Калиева. "Со штрафстоянки, соответственно, вытащили машину, и незаконно оформили. По этому поводу я допросила свидетеля, и выяснила все факты. Кто продавал, на самом деле, нам ещё неизвестно. Оказывается, машину приобрел пожилой житель города. Выяснилось, что купля-продажа была совершена ещё два года назад, в августе 2021 года", — рассказала следователь Северного отдела полиции УП Костаная Баян Каибжанова. "То есть, пока у нас шли суды, пока шло следствие в отношении моего супруга, эта машина уже была куплена. 16 марта он её легализовал, 29 марта мною было написано заявление в Северный отдел об угоне машин",- сообщила Айгуль Калиева.

Человек, который легализовал машину, считает себя добросовестным покупателем. Но, приобретенный им автомобиль на эвакуаторе уезжает к своей настоящей хозяйке в Денисовский район. Впереди известных, на данный момент, участников истории еще ждут разбирательства.