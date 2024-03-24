Снос дач и строительство вблизи промзоны: каковы перспективы развития застройки Павлодара

Прокуроры подпортили павлодарским чиновникам планы по строительству нового микрорайона "Жастар" рядом с промышленной зоной. Радуются этому экологи, которые еще в 2022 году заявляли, что здравого смысла в этом нет. Специалисты уверяют, что формальной санитарно-защитной зоны в один километр недостаточно для безопасности и здоровья людей. Между тем, в городском акимате настрой не меняют. Намерены ошибки исправить и вновь вернуться к реализации проекта, передает BaigeNews.kz.

Микрорайон на грани…

Микрорайон с рабочим названием "Жастар" чиновники решили разместить в северной части Павлодара, буквально впритык к промышленным предприятиям. У людей, которые здесь получат квартиры, будет вид из окна на трубы с дымом. Общая площадь застройки — 190 гектаров.

Изначально в 2020 году здесь обустроили спортивные объекты. Есть старый ипподром, спорткомлекс для занятия хоккеем, крытый футбольный манеж, центр подготовки олимпийского резерва. Далеко от города, но всё в одном месте.

В 2022 году частная фирма за свой счет, как отметили в городском акимате, принялась за разработку проекта детальной планировки нового микрорайона "Жастар". Вокруг спортобъектов "нарисовали" многоэтажки, социальные объекты и презентовали всё это, как место для жизни павлодарской молодёжи. И уже тогда посыпалась критика, но экологические слушания прошли без проблем.

"Большая часть предприятий сосредоточена в Павлодаре и имеет огромные выбросы — самые большие по территории Казахстана. Но если посмотреть на качество воздуха, то в Павлодаре оно действительно намного лучше, чем в других городах. Потому что у нас достаточно грамотно были выстроены санитарные разрывы, предприятия находятся на достаточно большом удалении от жилой зоны. Как бы мы не возмущались действительно высоким загрязнением воздуха, благодаря тем, кто когда-то принимал решение строить заводы далеко от жилой зоны, ситуация у нас ещё более менее приемлемая. А сейчас мы в нарушение здравого смысла собираемся построить микрорайон, тем более ещё называя его "Жастар" для молодёжи, поближе к крупным промышленным предприятиям. Санитарно-защитная зона, которая указывалась ещё в первом обсуждении, в 1000 метров, это все равно — условность. Понятно, что загрязнение гораздо интенсивней нежели на большем удалении", — говорит павлодарский эколог, председатель ОО "Эком" Светлана Могилюк.

Эколог уверяет, двумя годами ранее, когда велись первые обсуждения нового микрорайона, она с коллегами выступала против. Но по нормативам, которые по мнению Светланы Могилюк, часто "притянуты за уши", проблем не возникло, а потому их слушать и не стали. Сегодня специалисты радуются, что здравый смысл всё же одержал вверх.

"Строить молодёжный микрорайон, где будут заводить детей и все это будет сказываться на здоровье. Усугублять те проблемы с инвалидностью, с растущими количествами разных отклонений в развитии детей, все это будет еще больше, чем ближе мы будем селиться к заводам. Когда велось обсуждение, они упорно держались за то, что вот выдерживается один километр санитарно-защитной зоны. Насколько мы видим проектировщики не сильно задумываются о будущем. Действия прокуроров мы одобрили. Мы считаем, что они ответственные государственные служащие, которые думают о будущем", — говорит Светлана Могилюк.

Прокурорское вмешательство привело к тому, что чиновником пришлось отказаться не от идеи создать микрорайон "Жастар" рядом с дымящими трубами, а от документа, называемого корректировкой проекта детальной планировки. Уверяют, что в схеме действующего генплана Павлодара большая часть так называемого микрорайона "Жастар" отнесена под резервную территорию, как раз для развития жилой и общественной застройки.

"Территория микрорайона "Жастар" частично затрагивает функциональную зону промышленных территорий, в этой связи акиматом города Павлодара от 2 февраля 2024 года принято решение об отмене Постановления об утверждении корректировки проекта детальной планировки микрорайон "Жастар". Корректировка ПДП микрорайона "Жастар" будет пересмотрена в соответствии с действующим законодательством после утверждения корректировки действующего Генерального плана города Павлодара", — ответили на запрос в отделе строительства города Павлодара.

Сроки, конечно, назвать в акимате не решаются. Не исключено, что утверждение корректировки генерального плана Павлодара не произойдет и в этом году, а стало быть и к микрорайону "Жастар" не подойдут.

А жить-то где?

Павлодар исторически сложился промышленным центром Казахстана. С северной и западной стороны города расположены предприятия, с южной стороны — Иртыш и его уникальная пойма, а на востоке — аэропорт. Строить, уверяют чиновники, практически негде. В 2023 году полностью завершили 10-летний проект микрорайона "Сарыарка". Сносили практически в центре города ветхие двухэтажки, а на их месте выросли новые высотки.

Ведётся застройка микрорайона "Достык" на востоке города, где выкупают дачные участки и возводят многоэтажки. И у чиновников были как раз таки большие надежды на микрорайон "Жастар", как на новую перспективную в плане строительства территорию.

"В 2023-2024 гг. заселены 4 многоэтажки в микрорайоне "Достық" по направлению социальное кредитное жилье, общим количеством квартир — 675, по категориям: сироты —39, многодетные семьи — 33, социально-уязвимые слои населения — 306, лицо, единственное жилище которого признано аварийным — 1, работники бюджетных организаций, государственные служащие— 296. За счет частных инвестиций в городе Павлодар введен в эксплуатацию 1 дом. В 2023 году завершено жилищное строительство в микрорайоне "Сарыарка", — ответили в отделе строительства города Павлодара.

Светлана Могилюк считает, что в центре города ещё вполне много места, где могут вырасти огромные микрорайоны многоэтажек. Процедура выкупа участков частного сектора не из быстрых, но зато в перспективе на будущее — это куда безопаснее для развития города.

"Центр города — малоэтажная застройка. Это вполне можно было бы компенсировать многоэтажной застройкой на то растущее население, которое ожидается. Хотя на самом деле, население у нас убывает. Я совсем недавно посмотрела статистику, с ужасом увидев, что численность молодёжи у нас искусственно выросла за счет того, что границу возрастную передвинули. Если посмотреть у нас в последние 15-20 лет очень сильно сократилась численность населения молодежи в процентном соотношении. А почему? А потому что люди перспективы не видят, а теперь мы еще хотим их к заводам перекинуть. Строиться некуда? Это просто безграмотное отношение к территории города. У нас центр застроен малоэтажным и очень много домов, которые под снос. Сейчас их продают под коммерческие предприятия, один за одним магазины строятся, или опять двух-трехэтажки. Вот это и есть территории, где можно было бы многоэтажки построить", — считает Светлана Могилюк.

Архитектор Назар Жумабеков, работавший в акимате Павлодара до 2019 года, вспоминает, что задумка возведения многоэтажек на месте частного сектора в центре города была. Тогда ещё, как раз-таки, речи о микрорайоне "Жастар" не велось.

Специалист считает, что решение было бы правильным, хоть и непопулярным у населения. К слову, есть и огромная территория частного сектора в западной части города.

"Второй Павлодар, допустим, это огромная площадка. Вот там можно хорошо проектировать многоэтажное большое строительство. Затраты, конечно, приличные. Но это практика любого большого города. Целевое назначение территории пересматривается, перестраиваются с учётом современных реалий. То ли дело, что было 50 лет назад, что происходит сейчас: перенаселение, развитие нового бизнеса. Это в любом случае несёт пересмотр сложившейся застройки. Поэтому в любом случае, Павлодар придёт к этому рано или поздно", — высказался архитектор Назар Жумабеков.

При этом, специалист указывает, что если генплан делал компетентный разработчик и градостроительный документ предусматривает в каком-либо месте жилищную застройку, то значит была проведена большая аналитическая работа. Но опять же, если занимались этим компетентные специалисты. Документ этот — основополагающий и при его составлении проверяют все аспекты, в том числе экологические. Что касается перестройки Павлодара, то микрорайоны "Сарыарка" и "Достык" — первые шаги в этом направлении, а стало быть, неизбежно придут и к сносу центральной части.

К слову, в Павлодаре по состоянию на середину марта 2024 года, в очереди на жилье стоят более 16 тысяч человек. Большая часть в списках — из категорий социально-уязвимых, а также госслужащие и работники бюджетных организаций. Более тысячи многодетных семей, почти две с половиной тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.