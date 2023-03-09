Снизить пенсионный возраст для спасателей предлагают в Казахстане

Повысить спасателям зарплату и сократить их пенсионный возраст предложил сенатор Сергей Ершов, передаёт BaigeNews.kz.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны сенатор озвучил ряд актуальных проблем, связанных с деятельностью оперативно-спасательных отрядов МЧС. В их числе низкая заработная плата, пенсионный возраст, жилищные выплаты.

"Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23 процента составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы", - отметил сенатор.

Кроме того, 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор считает неправильным, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Депутат привел в пример некоторые страны, в которых предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии спасателям, подчеркнув, что с возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, а восстановительный процесс растягивается на годы.