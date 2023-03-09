main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Снизить пенсионный возраст для спасателей предлагают в Казахстане
Снизить пенсионный возраст для спасателей предлагают в Казахстане Сегодня, 13:41
173
Сегодня, 13:41
173

Снизить пенсионный возраст для спасателей предлагают в Казахстане

Повысить спасателям зарплату и сократить их пенсионный возраст предложил сенатор Сергей Ершов, передаёт BaigeNews.kz.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны сенатор озвучил ряд актуальных проблем, связанных с деятельностью оперативно-спасательных отрядов МЧС. В их числе низкая заработная плата, пенсионный возраст, жилищные выплаты.

"Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23 процента составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы", - отметил сенатор.

Кроме того, 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор считает неправильным, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Депутат привел в пример некоторые страны, в которых предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии спасателям, подчеркнув, что с возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, а восстановительный процесс растягивается на годы.

"В целях повышения статуса спасателей считаем необходимым распространить для них подходы и механизмы жилищных выплат как для сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих Вооруженных Сил", - озвучил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спасатели #пенсия #зарплаты
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:41
173
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх