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Снижение смертности от онкопатологий на 9 процентов отмечено в Казахстане
За время реализации мероприятий комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы имеется положительная тенденция снижения смертности от злокачественных новообразований на девять процентов, сообщила профессор, внештатный онколог МЗРК, председатель правления АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Кайдаровой, ежегодно в Казахстане более 35 тысяч человек заболевают раком, на онкоучете состоят 200 тысяч казахстанцев. В РК смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает третье место.
В структуре онкологической заболеваемости на первом месте традиционно рак молочной железы (13,2 процента, 5166 случаев); на втором – рак легкого (10 процентов, 3926 случаев), на третьем - колоректальный рак (9,3 процента, 3654 случаев), на четвёртом - рак желудка (7,4 процента, 2912 случаев).
В возрастной структуре заболевших – 54,1 процента лица трудоспособного возраста (18-64 лет).
Она отметила ряд реализованных проектов в рамках Комплексного плана. Так, в июле 2022 года запущен линейный ускоритель в Шымкентском городском онкоцентре. В онкологических организациях страны пациентам предоставляется дистанционная высокотехнологичная лучевая терапия (томотерапия, стереотаксис, IMRT, IGRT), интраоперационная лучевая терапия, биотрансплантация органов и тканей, малоинвазивная хирургия. В 2022 году впервые в Казахстане, в условиях КазНИИОиР начато проведение уникальных реконструктивно-пластических вмешательств в онкоортапедии (3-D протезирование).
Пациентам с онкозаболеваниями предоставляются услуги по определению в клинической практике различных биологических маркеров (иммуногистохимия, молекулярно-генетические исследования), что позволяет проводить персонифицированное лечение онкологических больных и расширяет возможности по более детальному изучению молекулярно-биологических особенностей ЗН.
Пациентам с подозрением на онкологические заболевания, в рамках Комплексного плана, широко проводятся диагностические КТ и МРТ исследования.
Она напомнила также, что с 2019 года в республике проводятся молекулярно-генетические исследования больным раком легкого (определение мутаций генов EGFR, PDL1, ALK, ALK/ROS1), меланомой кожи (определение мутаций гена BRAF) и колоректальным раком (определение мутаций гена KRAS) для уточнения диагноза и подбора таргетных и иммунологических препаратов с целью назначения персонифицированной терапии.
Впервые в Казахстане с 2019 года внедрены телеконсультации с международными экспертами с использованием системы телепатологии в диагностически сложных случаях.
Для улучшения доступности паллиативной помощи онкологическим больным в рамках Комплексного плана во всех регионах организованы мобильные бригады.
Глава КазНИИОиР сообщила, что профильному НИИ поручено до апреля 2023 года разработать Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы, в соответствии с которым будут сформированы дальнейшие перспективы совершенствования онкологической помощи населению страны.
По словам Д.Кайдаровой, в Новом Комплексном плане мы намерены сконцентрироваться на повышения доступности и качества оказания онкологической помощи, а именно на профилактике и управлении факторами риска, высокоэффективной ранней диагностике, развитии специализированного лечения, развитии науки и кадрового потенциала.
Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель – повышение осведомленности населения о профилактики и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях.
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