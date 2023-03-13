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Снижение пенсионного возраста, возврат капиталов и особый статус человеку труда - обещания партий накануне выборов
Представители политических партий продолжают агитационную работу в регионах. О чём они говорят с избирателями, читайте в материале BaigeNews.kz.
Кандидаты в депутаты мажилиса от партии "Ауыл" Николай Арсютин, Кайрат Айтуганов, Жигули Дайрабаев, Аян Зейнуллин и кандидаты в местные маслихаты различного уровня встретились в Павлодаре с работниками ТОО "Локомотивный ремонтный завод" и ТОО "Андас Agro".
В мероприятии на заводе, прошедшем под девизом: "Ауыл" за статус трудового человека!" приняли участие около 100 работников.
"В нашей стране исчезло уважение к настоящему человеку труда. По нашему мнению, человек труда – это, прежде всего, человек, который работает добросовестно, зарабатывает свой доход с чистой душой. Это рабочие, которые трудятся день и ночь, зимой и летом. Человек труда должен стать важной частью общества", – сказал Жигули Дайрабаев, выступая перед работниками.
Члены республиканского штаба партии "Ак жол" встретились с жителями и предпринимателями Павлодарской области. В центральном дворце культуры "Естай", где собралось около 500 человек, кандидаты презентовали политическую программу партии.
Во встрече приняли участие председатель партии Азат Перуашев, заместители председателя Ерлан Барлыбаев, Берик Дюсембинов, кандидат в депутаты мажилиса по одномандатному округу по Павлодарской области Фуат Сатыбаев, кандидаты в депутаты маслихатов всех уровней, жители области и ремесленники.
Говоря о поддержке прошлогодней Конституционной реформы, Перуашев рассказал, какие предложения для реализации формулы Токаева "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" разработала и предложила фракция "Ак жол" в законы о парламенте, о правительстве, в Бюджетный кодекс, а также о том, как эти предложения заблокировало парламентское большинство.
Большую поддержку собравшихся вызвали озвученные председателем "Ак жол" факты о шагах партии по возврату незаконно выведенных коррупционерами капиталов, принятию закона о банкротстве физлиц, о введении отраслевых ставок налогов.
Кандидат в депутаты мажилиса он НПК Найля Аппасова и кандидат в депутаты маслихата Азамат Абдрахманов встретились в Астане с коллективом Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.
Они представили предвыборную программу партии, в том числе моменты, касающиеся медицины. НПК намерена повысить статус врачей, а также выступает за доступную и бесплатную медицину.
Кандидаты в депутаты отметили важность предстоящих выборов в Казахстане, призвав 19 марта реализовать свое право голоса.
Руководитель объединения матерей Казахстана, кандидат в депутаты мажилиса он НПК Гаухар Танашева встретилась с жителями села Байтерек Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Она также представила предвыборную программу и заявила, что партия поддержала движение женщин за выход на пенсию в 58 лет. Народная партия выступает за снижение пенсионного возраста для работников вредных и опасных производств и многодетных матерей.
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