"Снежный десант" из школьников и студентов высадился в Астане

Традицией в столице стала единая волонтёрская эстафета "Снежный десант" среди школьников и студентов колледжей. Во всех организациях среднего образования и ТиПО стартовала акция по очистке снега на территории своих организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт гордского акимата.

В этом году инициативу детей поддержал акимат города. Одномоментно в 127 организациях образования волонтерская эстафета началась с флешмоба "БІРГЕМІЗ". В эстафете приняли участие 97 школ и 30 колледжей Астаны с охватом 12 700 детей. На старте акции всем участникам выданы маршруты действий по очистке территории своих организаций.

Представители штаба парламента школ № 29,41,22 в это время работают на социальных объектах.

В районе "Сарыарқа" - Центр социального обслуживания "Шарапат" (ЖМ "Көктал -1");

В районе "Алматы" - организация очистки снега частного дома пенсионерки Темировой Камал Сериковны (ул. Екібастұз 77).

Свою волонтёрскую эстафету представители школьного и студенческого парламента города Астаны передают соседям – лидерам школьного и студенческого парламента Восточно-Казахстанской области.

Юные участники акции отмечают, что зима в этом году выдалась снежная. И эта социально-значимая эстафета призывает всех жителей не остаться в стороне и оказать посильную помощь своему любимому городу.