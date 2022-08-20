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instagram.com/qazfwc Сегодня, 01:07
313
Фото: instagram.com/qazfwc

Снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

Фотоловушка в Алтын-Эмельском национальном парке зафиксировала снежного барса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

На кадрах видно, как любопытный зверь заметил камеру и стал с ней играть. Сотрудники нацпарка рассказали, что животные попадают в кадр случайно, а ловушкой они интересуются как необычным явлением в лесу.

"Чтобы отслеживать передвижение диких животных, в нацпарке установлено 15 фотоловушек. К слову, снежные барсы часто попадают в объектив", — отметили в комитете.

 
 
 
 
 
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Публикация от QAZFWC (@qazfwc)

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#дикие животные #нацпарк #природа
Сегодня, 01:07
313
Журналист

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