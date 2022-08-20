Снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

Фото: instagram.com/qazfwc

Фотоловушка в Алтын-Эмельском национальном парке зафиксировала снежного барса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

На кадрах видно, как любопытный зверь заметил камеру и стал с ней играть. Сотрудники нацпарка рассказали, что животные попадают в кадр случайно, а ловушкой они интересуются как необычным явлением в лесу.

"Чтобы отслеживать передвижение диких животных, в нацпарке установлено 15 фотоловушек. К слову, снежные барсы часто попадают в объектив", — отметили в комитете.