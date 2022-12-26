Снежных Хагги Вагги и Кисси Мисси слепили осуждённые в Карагандинской области

В одной из колоний Улытауской области осуждённые слепили из снега фигуры героев анимационных мультфильмов и хоррор-игр, передаёт BaigeNews.kz.

Спецконтингент РГУ "Учреждение № 29" департамента УИС по Карагандинской области и области Ұлытау по-особенному готовится к встрече Нового года. Во дворе колонии в течение трёх недель осуждённые сооружали огромные фигуры Хагги Ваги, Кисси Мисси и Сиреноголового.

Идея пришла после просмотра современных мультфильмов.

"Сначала мы разработали эскизы фигур, распланировали их расположение, собрали снег и изготовили ледяные блоки для установки крепостных стен. Хаги Ваги и Кисси Мисси у нас вышли размером под два метра. А вот с фигурой Сиреноголового пришлось поступить иначе. Мы собрали металлолом (куски железных прутов и прочее) и при помощи сварочного аппарата сделали двухметровое гуманоидное создание цвета ржавого металла, с конечностями непропорционально длинными и тонкими. Вместо шеи и головы сварили столб и закрепили на нем сирены. В детстве мы такого не видели, и это занятие было для нас удивительным и особенно интересным. И, конечно же, мы не забыли про веселого беззаботного кролика, которого усадили на ледовый трон", - рассказали осуждённые.



