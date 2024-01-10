Снег с крыши рухнул на пенсионерку в ВКО
Сегодня, 17:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
113Фото: pxhere.com
Пенсионерка пострадала из-за падения снежной массы с крыши многоэтажки в Алтае. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.
ЧП случилось, когда женщина отходила от подъезда собственного дома.
"Я вышла на улицу прогуляться и подышать свежим воздухом. Возле дома на меня с крыши рухнул снег. Мне придавило ноги, я не могла встать. Хорошо, что прохожие помогли", - рассказала пенсионерка Людмила Шматова.
C начала года в городе выпала месячная норма осадков.
"Претензий я ни к кому не имею. Со мной всё нормально. За сутки у нас действительно выпало очень много снега, мы начали собирать деньги на уборку, но крышу пока не успели очистить", - сообщила женщина.
Самое читаемое
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- Из тюрьмы исчез лидер крупнейшей ОПГ по кличке Фито
- Стало известно, как провалился автобус в Павлодарской области
- Двух детей зарезали в Алматы: в убийстве подозревают отца