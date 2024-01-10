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Снег с крыши рухнул на пенсионерку в ВКО

Сегодня, 17:53
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: pxhere.com

Пенсионерка пострадала из-за падения снежной массы с крыши многоэтажки в Алтае. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

ЧП случилось, когда женщина отходила от подъезда собственного дома.

"Я вышла на улицу прогуляться и подышать свежим воздухом. Возле дома на меня с крыши рухнул снег. Мне придавило ноги, я не могла встать. Хорошо, что прохожие помогли", - рассказала пенсионерка Людмила Шматова.

C начала года в городе выпала месячная норма осадков. 

"Претензий я ни к кому не имею. Со мной всё нормально. За сутки у нас действительно выпало очень много снега, мы начали собирать деньги на уборку, но крышу пока не успели очистить", - сообщила женщина.

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