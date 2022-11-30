СМИ: цены на автомобили LADA в Казахстане оказались ниже российских

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Дилеры АВТОВАЗа продают автомобили LADA в Казахстане дешевле, чем в России. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники, разница цен объясняется тем, что машины, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезённых в республику при более слабом рубле. Эксперты полагают, что такая ситуация сложилась из-за дефицита новых машин на российском рынке, полумонопольного положения отечественного АвтоВАЗа и возможности использовать федеральные программы поддержки спроса, передаёт BaigeNews.kz.

"Так, например, в Казахстане седан LADA Granta с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчёте на российскую валюту обойдётся минимум в 635 700 рублей. Такая же машина в России предлагается от 678 300 рублей без учёта господдержки. В Казахстане внедорожник LADA Niva Travel в базовой версии стоит от 947 700 рублей, а в России за такую машину придется отдать 998 900 рублей", - говорится в статье.

Согласно данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре казахстанские дилеры АВТОВАЗа реализовали 299 машин – это на 70,5 процента меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2022 года продажи автомобилей LADA составили 7004 единицы, что на 4,9 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года. Издание также отмечает, что на костанайском заводе с начала года было произведено 4872 автомобиля LADA.