СМИ раскрыли детали покушения на Билла Клинтона в 1996 году

Журналисты выяснили детали покушения на 42-го президента США Билла Клинтона и его супругу Хиллари в Маниле в 1996 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

По результатам расследования, организатором выступала террористическая организация "Аль-Каида".

Речь идёт о покушении, которое произошло 23 ноября 1996 года в ходе визита главы США в столицу Филиппин, где проходил ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Направляясь из аэропорта, кортеж президента США должен был проехать по мосту, на котором нашли взрывное устройство. Колонна поехала по запасному маршруту, а бомбу обезвредили. Никто не пострадал.

Позднее филиппинские спецслужбы сообщили о найденном красном внедорожнике с автоматами АК-47 внутри. Установить владельцев машины сразу не удалось. По данным, полученным журналистами из нескольких источников, покушение организовал лидер террористов Усама бен Ладен. Исполнителем должен был стать филиппинский "филиал" террористической группировки.

Ещё четверо источников одним из организаторов называют террориста Рамзи Юсефа – племянника Халида Шейха Мохаммеда, ответственного за теракты 11 сентября 2001 года. Сейчас Рамзи Юсеф отбывает пожизненный срок в тюрьме в Колорадо.