Смертность в Казахстане снизилась в 2022 году

Фото: islam.ru

Количество смертей сократилось на 26% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

По итогам января–сентября текущего года численность умерших в РК составила 101,7 тыс. человек - на 26,1% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель достигал 137,6 тыс. человек, на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе наибольшая численность умерших была зафиксирована в Алматы (9,3 тыс. человек - на 35,1% меньше, чем годом ранее), а также в Карагандинской (8,8 тыс. человек) и Туркестанской (7,4 тыс. человек) областях, наименьшая - ожидаемо в новообразованной Улытауской области (1,5 тыс. человек).

В текущем году наблюдается заметное снижение смертности во всех регионах страны. Сокращение численности умерших составило от 18,7% в Северо-Казахстанской области до 52,5% в Восточно-Казахстанской.

Среди самых распространённых причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: 22,7 тыс. умерших - сразу на 30,2% меньше при этом, чем годом ранее.

Далее идут такие причины, как новообразования (10,2 тыс. умерших), болезни органов дыхания (9,8 тыс. умерших), несчастные случаи, отравления и травмы (8,5 тыс. умерших), а также болезни органов пищеварения (8,1 тыс. умерших).