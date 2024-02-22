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Смертельное ДТП произошло на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск"

Сегодня, 12:14
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: ДП области Абай

В области Абай женщина-водитель, не справившись с рулевым управлением допустила опрокидывание транспортного средства. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Абай. 

"Управляя автомобилем "BMW", двигалась из села Аягоз в город Семей, не справившись с рулевым управлением допустила опрокидывание транспортного средства, в результате от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Жарминской Центральной районной больницы", - сообщили в полиции.

Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека.

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