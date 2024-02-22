Смертельное ДТП произошло на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск"

В области Абай женщина-водитель, не справившись с рулевым управлением допустила опрокидывание транспортного средства. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Абай.

"Управляя автомобилем "BMW", двигалась из села Аягоз в город Семей, не справившись с рулевым управлением допустила опрокидывание транспортного средства, в результате от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Жарминской Центральной районной больницы", - сообщили в полиции.

Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы в больницу с различными травмами.



Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека.