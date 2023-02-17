Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Фото: bntnews.bg

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, на 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находится – 116 пациент, на амбулаторном – 1 543 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.