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Сегодня, 08:14
101
101Фото: bntnews.bg
Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, на 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находится – 116 пациент, на амбулаторном – 1 543 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 4 пациентa,
• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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