Сменился аким одного из районов в Нур-Султане

37-летний Максат Саматулы назначен акимом района Алматы в Нур-Султане. Это решение согласовано с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Саматулы начал трудовую деятельность в 2007 году с должности специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы. В разные годы работал в "Астана Горкоммунхозе", департаменте энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

С 2012-го до 2022 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы, в том числе был замакима. Последние восемь месяцев проработал заместителем акима района Байконыр.

Перед новым акимом поставлены задачи по развитию района и жилых массивов.