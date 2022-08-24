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пресс-служба акимата Нур-Султана Сегодня, 15:43
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Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Сменился аким одного из районов в Нур-Султане

37-летний Максат Саматулы назначен акимом района Алматы в Нур-Султане. Это решение согласовано с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Саматулы начал трудовую деятельность в 2007 году с должности специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы. В разные годы работал в "Астана Горкоммунхозе", департаменте энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

С 2012-го до 2022 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы, в том числе был замакима. Последние восемь месяцев проработал заместителем акима района Байконыр.

Перед новым акимом поставлены задачи по развитию района и жилых массивов.

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#акимат Нур-Султана #назначение
Сегодня, 15:43
163
Журналист

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