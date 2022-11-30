Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы металлургического комбината в Темиртау

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы комбината, занятости работников и безопасности их труда. Он подчеркнул, что нельзя снижать объёмы производства и терять рынки сбыта казахстанской продукции.

Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Переговоры по дальнейшей деятельности предприятия будут продолжены в ближайшее время.