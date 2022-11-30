open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы металлургического комбината в Темиртау
t.me/KZgovernment Сегодня, 21:17
172
Сегодня, 21:17
172
Фото: t.me/KZgovernment

Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы металлургического комбината в Темиртау

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы комбината, занятости работников и безопасности их труда. Он подчеркнул, что нельзя снижать объёмы производства и терять рынки сбыта казахстанской продукции.

Виджай Гоял заявил о готовности выполнить все озвученные требования.

Переговоры по дальнейшей деятельности предприятия будут продолжены в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АрселорМиттал Темиртау #Алихан Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:17
172
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх