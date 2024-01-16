Смаилов раскритиковал деятельность региональных электрокомпаний

Вопросы дальнейшего развития отрасли электроэнергетики рассмотрены на очередном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме. На сегодняшний день функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ на 2,8 гигаватта. В целом по состоянию на 1 января 2024 года общий объем располагаемой мощности составил 20,4 гигаватта, а максимум потребления в текущий осенне-зимний период – 16,6 гигаватта.

В 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 миллиардов киловатт в час (в 2022 году – 112,9 миллиарда киловатт в час). Производство составило 112,8 миллиарда киловатт в час, импорт электрической энергии из сопредельных стран – 3,4 миллиарда киловатт в час, экспорт – 1,4 миллиарда киловатт в час.

Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых энергомощностей и модернизация существующих электрических станций. При этом значительное снижение доли угольной генерации в объеме потребления электрической энергии будет обеспечено за счет ввода возобновляемых источников энергии и газовой генерации.

О текущем состоянии национальной энергетической сети на заседании рассказал председатель правления компании KEGOС Наби Айтжанов, о реализации новых крупных проектов – председатель правления "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

С докладами о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), строительстве парогазовой установки в Кызылординской области и ветровой электростанции в Жамбылской области выступили акимы регионов Нурлан Ногаев, Нурлыбек Налибаев, а также заместитель акима области Нуржан Календеров.

Премьер-министр подчеркнул, что электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения и эффективного развития экономики страны.

"Глава государства в своем Послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 гигаватт в час. Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в два раза. Для этого нам нужно опережающее развитие энергетической отрасли", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, дисбаланс энергосистемы РК в пиковые периоды приводит к сбоям и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий. Согласно прогнозам, энергопотребление будет только расти. Поэтому в настоящее время ведется работа по вовлечению в энергобаланс страны газовых мощностей западных регионов.

"Наращивается генерация в Северной и Южной зонах. Так, в текущем году планируется завершение проекта по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1. Прорабатывается вопрос строительства новых ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В южных регионах реализуются проекты газовой генерации с завершением в 2025-2026 годах", — перечислил премьер-министр.

Он добавил, что для достижения 15-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году будут реализованы крупные проекты со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar.

"В целом до 2035 года планируется ввод порядка 26 гигаватт базовой и маневренной генерации в Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Принимаемые меры позволят исключить нехватку электроэнергии и к 2030 году обеспечить ее резерв", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году был принят План мероприятий по развитию гидроэнергетики. Однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет нехватка водных ресурсов. В этой связи глава правительства поручил до конца марта принять новый План до 2030 года.

По словам Премьер-Министра, также затягиваются вопросы реализации ранее начатых крупных проектов, одним из которых является строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.

"В месячный срок надо обеспечить начало его реализации", — указал Алихан Смаилов.

Кроме того, нерешенным вопросом остается присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе. В связи с этим компании KEGOС поручено в текущем году приступить к строительству линии электропередачи "Актобе-Атырау".

"Министерством энергетики уже определены места по строительству новых объектов газовой генерации. Это города Кызылорда, Шымкент, Тараз, Актау, Атырау и Актобе. Нужно до конца февраля начать необходимые процедуры для реализации этих проектов", — отметил премьер-министр.

Он также указал на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей.