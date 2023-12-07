Наказывать вплоть до увольнения - Смаилов о недочётах работы Единого государственного кадастра недвижимости

На очередном заседании Комиссии по вопросам внедрения цифровизации в правительстве были обсуждены вопросы функционирования Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), разработанного во исполнение поручения Главы государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Единый государственный кадастр недвижимости призван обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков, а также полный доступ граждан к информации о земельном фонде республики.

Согласно новым подходам, весь процесс предоставления земельных участков от выбора, заявления и регистрации переведён в электронный формат. Полностью пересмотрены все бизнес-процессы. В несколько раз сокращено количество необходимых шагов, срок оказания госуслуги при этом снизился с одного года до 30 дней.

В результате анализа выявлено, что не все загруженные акиматами цифровые данные соответствуют требованиям. В частности, требуется корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки (ПДП).

Кроме того, на платформе отмечаются факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов.

Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся недочёты должны быть устранены в сжатые сроки, чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.

"Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объёма некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам. Все эти вопросы должны решаться в результате оцифровки", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что работа по каждому региону будет находиться на мониторинге в рамках Инвестиционного штаба.