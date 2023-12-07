Наказывать вплоть до увольнения - Смаилов о недочётах работы Единого государственного кадастра недвижимости
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На очередном заседании Комиссии по вопросам внедрения цифровизации в правительстве были обсуждены вопросы функционирования Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), разработанного во исполнение поручения Главы государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Единый государственный кадастр недвижимости призван обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков, а также полный доступ граждан к информации о земельном фонде республики.
Согласно новым подходам, весь процесс предоставления земельных участков от выбора, заявления и регистрации переведён в электронный формат. Полностью пересмотрены все бизнес-процессы. В несколько раз сокращено количество необходимых шагов, срок оказания госуслуги при этом снизился с одного года до 30 дней.
В результате анализа выявлено, что не все загруженные акиматами цифровые данные соответствуют требованиям. В частности, требуется корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки (ПДП).
Кроме того, на платформе отмечаются факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов.
Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся недочёты должны быть устранены в сжатые сроки, чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.
"Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объёма некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам. Все эти вопросы должны решаться в результате оцифровки", — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что работа по каждому региону будет находиться на мониторинге в рамках Инвестиционного штаба.
"Будем по каждому региону смотреть. Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах. Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы. Но я хочу специально подчеркнуть, что мы откатываться назад не будем. Будем идти вперёд всё равно. Тех, кто тормозит этот процесс, просто будем увольнять. Других людей ставить, которые настроены выполнять свои функции должным образом", — сказал Алихан Смаилов.
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