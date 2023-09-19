Смаилов поручил обеспечить выплаты пострадавшим аграриям

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поручил обеспечить выплаты пострадавшим аграриям, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства Алихан Смаилов заявил о том, что аграриям Жамбылской области возместят ущерб из резерва правительства.

"Сегодня мы принимаем постановление о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области. Министерству финансов и акимату необходимо обеспечить оперативную выплату пострадавшим аграриям области. Министерству транспорта и КТЖ обеспечить своевременную поставку зерновозов и не допускать очередей на железнодорожных путях. Наша задача – качественное завершение уборки", - сказал Алихан Смаилов на заседании правительства.

Он подчеркнул, что уборочные работы находится на постоянном контроле правительства.

"Как вы знаете, этот год непростой для аграриев. Летняя засуха сменилась осенними проливными дождями. Конечно, это сказывается на урожайности и темпах уборки. Тем не менее, были приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочной кампании. На сегодня убрано менее половины площадей", - сказал премьер-министр.

Он также поручил активизировать работу по уборочной кампании. Алихан Смаилов подчеркнул, что нужно уложиться в срок.

В связи с непогодой в ряде северных регионов президент поручил правительству оказать необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна. В связи с этим Министерством энергетики будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна.

"Холдингом "Байтерек" ведётся реструктуризация долгов по кредитам, а также пролонгация товарного кредита по линии "Продкорпорации" без применения штрафных санкций для фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Погодные условия будут признаваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Надо осуществить выплату субсидий в полном объеме. Министерству сельского хозяйства совместно с министерством нацэкономики и холдингом необходимо ускорить работу в данном направлении", - сказал Алихан Смаилов.

В заключении премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов и Продкорпорацией обеспечить круглосуточную приёмку урожая хлебоприемными пунктами и предприятиями, оказывающими услуги по сушке зерна, а Министерствам энергетики и сельского хозяйства обеспечить выделение дополнительного объема дизельного топлива для сушки зерна по удешевленной цене 250 тенге за литр. Министерствам финансов, сельского хозяйства и национальной экономики глава правительства дал поручение провести работу по выделению дополнительных средств на субсидирование АПК.