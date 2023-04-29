Смаилов и Розенблюм обсудили сотрудничество Казахстана и США

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Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов Америки обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и посол США в РК Дэниел Розенблюм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

На сегодня в республике успешно действуют более 900 совместных предприятий.

"Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", — сказал Алихан Смаилов.

Товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40 процентов и составил 3,1 миллиарда долларов.

При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на 800 миллионов долларов.

США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в экономику Казахстана.

Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил 5,1 миллиарда долларов. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.

"Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", — сказал Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом этого года.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.