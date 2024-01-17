Смаилов дал поручения госорганам по деятельности компании Qarmet

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

С участием нового инвестора обсуждены меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия, вопросы налогообложения, использования магистральной ж/д сети, а также соблюдения норм экологического законодательства.

Кроме того, на заседании рассмотрены планы по актуализации требований промышленной безопасности для шахт Карагандинского угольного бассейна.

По итогам обсуждения глава правительства дал госорганам ряд необходимых поручений.