Служебное расследование проведут в МЧС после землетрясения в Алматы

Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов поручил провести служебное расследование по действиям подразделений ведомства во время землетрясения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

На аппаратном совещании МЧС министр высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций.

В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.

Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях, а также усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.

"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", - отметил Сырым Шарипханов.

Также министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников министерства науки и высшего образования.

Кроме того, поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учётом работы в зоне возможных сейсмических явлений.

Исполнение поручений взято на жесткий контроль.