Службы отлова собак обяжут проводить видео- или фотофиксацию

В Казахстане разработали новый стандарт по отлову бездомных животных, передаёт Baigenews.kz.

Он направлен на предотвращение вреда здоровью и имуществу людей, а также на формирование ответственного отношения к животным.

Новый стандарт обязывает профильные службы проводить видео- или фотофиксацию на каждом этапе отлова. За счёт этого нововведения планируют предотвратить случаи жестокого обращения с бездомными животными.

В стандарте указывается, что в процессе отлова нельзя умерщвлять животных, запрещено использовать яды и отравленные приманки.

"Стандарт также устанавливает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных. Автотранспортное средство для транспортировки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключён", – сообщили в министерстве торговли и интеграции.

Новые правила, отмечают его авторы, направлены на защиту казахстанцев от участившихся нападений бездомных животных, которые ежедневно наносят ущерб более чем 100 гражданам.

Также, предусмотренные стандартом нововведения обеспечат ответственное отношение к животным в процессе отлова и транспортировки.