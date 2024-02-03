Сложный для восприятия и устарел — вокруг казахстанского герба разгорелась дискуссия

Актуальной темой для обсуждений в обществе в последние дни стал герб Казахстана. Если быть точнее, то казахстанцы задумались о сложности его восприятия, увидели в нём отражение советского прошлого и даже назвали его бессмысленным. Редакция BaigeNews.kz собрала обзор мнений казахстанской общественности.

Всё началось с опроса на знание государственного герба нашей страны, который активисты молодёжного движения "Жана адамдар" провели в Астане и Алматы. В исследовании приняли участие более 500 человек различных возрастов. Результаты опроса заставляют задуматься.

Большинство опрошенных не смогли указать правильное изображение одного из госсимволов Казахстана. Почти никто не знает, что символизируют его отдельные элементы. Некоторые не могут даже отличить настоящий герб от фейковых, на которых были изображены драконы.

Лишь 30% респондентов смогли указать на настоящий герб Казахстана из шести предложенных изображений. Организаторы опроса сделали вывод, что казахстанцы не знают и не понимают один из главных государственных символов страны. Более того, он не вызывает тёплых чувств и перестал определять нас как нацию.

После этого опроса в сети поднялась волна обсуждений.

Руководитель фонда "Дети под защитой" Жанна Ахметова на своей странице в Facebook высказала мнение, что этот вопрос давно нуждался в рассмотрении.

"Вообще, это важный вопрос. Символика объединяет, ею гордятся, она где-то даже воспитывает. Давно пора было обратить внимание на герб и хорошо, что это делают именно молодые. Виноваты ли люди, что не могут объяснить смысл нашего герба, если он сделан немного бессмысленно? Нет, конечно. А может, он просто устарел? Создан-то он был в далёком 1992 году", — написала Ахметова.

Жанна Ахметова считает, что гербу не хватает символов современного Казахстана.

"Горы должны быть однозначно. Может, солнце. А может, люди. Ещё мне всегда нравятся слова со смыслом. Как девиз страны", — подчеркнула она.

Руководитель общественного фонда "Q-Adam" Насима Корганбекова видит в коллективном обсуждении казахстанского герба начало прогресса.

"Это интересный метод развития любой темы. Я уверена, что все, кто посмотрели гуляющее видео по гербу страны, хотя бы прогуглили и прочитали всё о госсимволах", — написала она в своём посте в Facebook.

Блогер предположила, что причина непопулярности герба в его слабом распространении как символа независимости.

"Мы прекрасно знаем, как выглядят флаги и гербы других стран, потому что их бесконечно крутят по телевизору, в соцсетях. В нашей семейской средней школе №10, в которой я училась, были дополнительные занятия по разъяснению госсимволов. Учительница по истории Елена Павловна прям детально разбирала символ шанырака, крылья тулпаров, пятиконечную звезду. У каждой чёрточки было своё значение. Но в целом, я больше нигде о таком не слышала. У нас слабое распространение герба как символа независимости. И это заучивание тоже не то. Не должно быть так", — отметила Корганбекова.

Говоря о личном мнении по поводу казахстанского символа, Насима Корганбекова указала на сложность его восприятия.

"Наш герб сегодня действительно достаточно сложен для восприятия, нагромождён достаточно сложными элементами, которые людям трудно не только запомнить, но и воспринимать. И он ассоциируется с авами государственных служащих и с чехлами для телефона у силовиков. Но никак не с состоянием всего населения", — заявила блогер.

Журналист Николай Энелане защищает рядовых казахстанцев, которые не смогли правильно ответить на вопросы опроса, объясняя это тем, что с 1992 года было пять государственных стандартов герба. За 31 год изменились элементы и даже оттенки цветов.

"Несмотря на то, что тамга казахстанцев изображена на монетах, она в каждой школе и в государственных зданиях, на многих государственных документах, на каждом паспорте, она ещё также за могучей спиной главы государства на пару с президентским штандартом, давайте признаемся честно: герб мы не знаем и понимаем символизм его элементов хуже всего", — отметил он.

Журналист также признаётся, что не знает, почему так происходит. Однако считает, что казахстанцы вправе сами решить, каким должен быть их государственный герб. Именно тогда он станет таким же популярным, как гимн и флаг, подытожил Николай Энелане.